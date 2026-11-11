COP31 Başkanı Kurum: Hiçbir ülke iklim krizi karşısında tek başına güvende değil

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ne kadar güçlü olursa olsun hiçbir ülkenin iklim krizinin karşısında tek başına güvende olamayacağını belirterek, “Hiçbir sınır yükselen denizleri durduramaz. Hiçbir duvar, kuraklığın önüne geçemez. Hiçbir bayrak, fırtınaların yönünü değiştiremez. İklim değişikliği bize çok önemli bir gerçeği hatırlatıyor. Kaderlerimiz birbirine bağlıdır” dedi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da devam eden Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31’inci Taraflar Konferansı’nın (COP31) üçüncü gününde ‘COP31 Bakanlar Yemeği’ programı düzenlendi. COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ev sahipliğini yaptığı programda katılımcı ülkelerden bakanlar, bakan yardımcıları, uluslararası kuruluş temsilcileri, büyükelçiler, milletvekilleri, iş ve bilim insanı, sanatçıları ağırladı. Bakan Kurum, salondaki masalarda davetlileri selamlayıp, tokalaştı.

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MENÜDE ANTALYA MUTFAĞI

‘COP31 Bakanlar Yemeği’ etkinliğinde katılımcılara Antalya mutfağı yemekleri ikram edildi. 993 davetliye turunç soslu Antalya enginar dolması, Elmalı yöresi tereyağından tuzsuz dil peynirli su böreği, yörük usulü tandırda pişirilmiş Toros yayla kuzusunun ardından Antep fıstıklı baklava ve Burdur cevizi eşliğinde kabak tatlısı servis edildi.

SİYASET, İŞ, BİLİM VE SANAT DÜNYASI TEMSİLCİLERİ

Bakan Kurum’un eşi Şengül Kurum ile yer aldığı etkinliğe BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi İcra Sekreteri Simon Stiell, COP 31 Müzakereler Başkanı Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen, COP 32 Başkan Adayı Etiyopya Dışişleri Bakanı Gedion Timothewos, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İklim Temsilcisi COP 29 Başkanı Mukhtar Babayev, COP 30 Başkanı Büyükelçi Andre Correa do Lago katıldı. Etkinlikte Adalet Bakanı Akın Gürlek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan da yer aldı.

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TARKAN’IN COP31’E ÖZEL ŞARKISI

Etkinliğin yapıldığı salonda küresel ısınmaya, iklim krizine dikkat çekmek amacıyla hazırlanan artistik buz pateni milli sporcusu İklim Şentunalı’nın yer aldığı ‘İklim’ klibi ile Tarkan’ın seslendirdiği ‘Wake Up’ adlı şarkı klibinin gösterimi yapıldı. Katılımcılar Anadolu’nun farklı bölgelerine ait müzik, halk oyunu ve dans gösterileriyle eğlenceli anlar yaşadı.

‘HİÇBİR ÜLKE GÜVENDE OLAMAZ’

Bakan Kurum etkinlikteki konuşmasında Akdeniz’in kıyısında, medeniyetlerin buluşma noktası Antalya’da, aynı sofrayı paylaşmaktan büyük memnuniyet duyduğunu anlattı. Bakan Kurum şunları söyledi:

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“Farklı coğrafyalardan geldik. Farklı diller konuşuyor, farklı kültürler ve farklı tarihler taşıyoruz. Ama hepimiz aynı gökyüzünün altında yaşıyoruz. Aynı güneşle ısınıyor, aynı yağmurla bereket buluyor, aynı dünyanın geleceğini paylaşıyoruz. Ve bugün, belki de tarihte hiç olmadığı kadar, birbirimize ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü biliyoruz ki hiçbir ülke, ne kadar güçlü olursa olsun, iklim krizinin karşısında tek başına güvende olamaz. Hiçbir sınır, yükselen denizleri durduramaz. Hiçbir duvar, kuraklığın önüne geçemez. Hiçbir bayrak, fırtınaların yönünü değiştiremez. İklim değişikliği bize çok önemli bir gerçeği hatırlatıyor. Kaderlerimiz birbirine bağlıdır.”

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‘BİZİM BİR HAYALİMİZ VAR’

Bugün burada kurak topraklarda yağmur bekleyen çiftçilerin umudunu, yükselen denizlerin kıyısında yaşayan ailelerin endişesini taşıdıklarını belirten Bakan Kurum sözlerini şöyle sürdürdü:

“Burada, geleceği henüz yazılmamış milyonlarca çocuğun hakkını savunuyoruz. Ve ben bu akşam, sizlerle, o geleceğe dair hepimizin ortak hayalini paylaşmak istiyorum. Evet, bizim bir hayalimiz var. Bir gün, dünyanın hiçbir yerinde bir çocuk, temiz bir yudum suya ulaşmanın hayalini kurmak zorunda kalmayacak. Bir gün, hiçbir anne, çocuğunun yarınından; kuraklık ve felaketler yüzünden korkmayacak. Bir gün, hiçbir çiftçi, çatlamış toprağına bakarken umudunu kaybetmeyecek. Bizim bir hayalimiz var! Bir gün, dünyanın en zengin ülkeleriyle en yoksul ülkeleri, aynı gökyüzünün altında aynı tehlikeyi ve aynı sorumluluğu paylaştıklarını hatırlayacak. Bir gün, kalkınma ile doğayı korumak birbirinin alternatifi olmaktan çıkacak. Bir gün, insanlığın büyüklüğü yalnızca inşa ettiği şehirlerle, geliştirdiği teknolojilerle, ürettiği zenginlikle değil; koruduğu hayatlarla da ölçülecek. Evet, bizim bir hayalimiz var! Bir gün çocuklarımız bize, ‘Nasıl bir dünya hayal ettiniz?’ diye sormayacak. ‘Bizim için nasıl bir dünya bıraktınız?’ diye soracak. Ve bizler, onların gözlerinin içine bakarak cevap verebileceğiz. Ama değerli dostlarım, hayallerin gerçekleşmesi için yalnızca umut yetmez. Umut, cesaret ister. Umut, kararlılık ister. Umut, zor olanı seçmeyi, birlikte hareket etmeyi gerektirir. İşte bugün Antalya’da önümüzde duran sorumluluk budur. Biz burada yalnızca yeni hedefler belirlemek için bulunmuyoruz. Biz burada verilen sözlerin hayata geçtiği bir geleceğin temellerini atmak için bulunuyoruz. Çünkü artık biliyoruz. Gelecek nesiller bizleri yaptığımız konuşmalarla değil, aldığımız kararlarla hatırlayacak. İmzaladığımız belgeleri unutacak; koruduğumuz hayatlarla hatırlayacak. Verdiğimiz vaatleri unutacak; gerçeğe dönüştürdüğümüz umutlarla hatırlayacak.”

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‘DOSTLUĞA, DAYANIŞMAYA VE ORTAK GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKMA’ ÇAĞRISI

Zirvede farklı ülkelerden, görüşlerle aynı masaya oturulduğu ve zor meselelerin müzakere edildiğini vurgulayan Bakan Kurum, sözlerine şöyle devam etti:

“Ama dünyanın geleceği söz konusu olduğunda ortak sorumluluklarından vazgeçmediler. Türkiye, devletiyle, 86 milyon insanıyla, tüm kurumlarıyla dünyanın daha yaşanabilir ve adil bir yer olması için çalışmaya, alın teri dökmeye hazırdır. Çünkü bizim hayalimiz; daha adil, daha güvenli, daha yaşanabilir bir dünyadır. Bizim hayalimiz, insanlığın ortak geleceğidir. Ben bu duygu ve düşüncelerle; sizleri, dostluğa, dayanışmaya ve ortak geleceğimize sahip çıkmaya davet ediyorum. Dünyanın en büyük zirvesinin, iklim yolculuğumuzun bir parçası olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum

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SANATÇILARDAN COP31 MESAJI

Etkinliğe katılan Türk sinema ve dizi oyuncularından Hande Erçel de düşüncelerini şöyle dile getirdi:

“Hepimizi ilgilendiren güzel etkinliğe ev sahipliği yapıyor olmak gurur verici. Özel hissediyorum. Dünyada doğayı paylaşan, ülkemi bir şekilde temsil eden birey olarak farkındalığa katkım olması amacıyla buradayım. Kendi alanımda bu farkındalığı yaratmak için hazırım. Güzel bir akşam güzel organizasyon.”

Sorumluluğu ve gururu çok fazla olan önemli bir etkinliğe katıldıklarına değinen Barış Arduç da, “Çok önemli bir zirve. Bunun parçası olmak her birimiz için ayrı heyecan. Hazırlığa, bu adımlara bugünden başlamak lazım. Zirveler yapılıyor ama genelde sözde kalıyor. Ama Antalya’daki zirvenin aksiyona geçildiği milat olarak umut ediyoruz” diye konuştu.

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Ekin Koç ise organizasyonun Türkiye’de ve memleketi Antalya’da olmasından dolayı gururlu olduğunu söyledi. Organizasyonda herkesin geleceğini etkileyen önemli meselelerin ele alındığına değinen Koç, zirvede her bireyin geleceğini değiştirecek önemli kararların çıkmasını diledi.