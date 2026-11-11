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        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - COP21 Başkanı Fabius'tan iklim taahhütlerinin hayata geçirilmesi çağrısı:

        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - COP21 Başkanı Fabius'tan iklim taahhütlerinin hayata geçirilmesi çağrısı:

        Eski Fransa Başbakanı ve COP21 Başkanı Laurent Fabius, COP31'in iklim değişikliğiyle mücadelede yeni hedefler belirlemekten ziyade mevcut taahhütlerin hayata geçirildiği bir zirve olması gerektiğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 20:28 Güncelleme:
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - COP21 Başkanı Fabius'tan iklim taahhütlerinin hayata geçirilmesi çağrısı:

        Eski Fransa Başbakanı ve COP21 Başkanı Laurent Fabius, COP31'in iklim değişikliğiyle mücadelede yeni hedefler belirlemekten ziyade mevcut taahhütlerin hayata geçirildiği bir zirve olması gerektiğini belirtti.

        Fabius, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

        İklim değişikliğiyle mücadelenin kritik önem taşıdığını belirten Fabius, küresel ısınmanın yol açtığı felaketlerin dünyanın dört bir yanında yaşandığına dikkati çekti.

        Antalya'daki zirvenin bu mücadelede yeni bir adım olmasını umduklarını dile getiren Fabius, "Burada önemli olan, yeni teoriler ve yeni hedefler ortaya koymak değil, bunlar zaten gayet iyi biliniyor. Önemli olan bunları hayata geçirmektir. Anahtar kelime uygulamadır." dedi.

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        İngilizce "uygulama" ile "Antalya" kelimelerinin birleşiminden "implementalya" kavramını oluşturduğunu söyleyen Fabius, artık insanların elektrifikasyon, metan emisyonlarının azaltılması, ormansızlaşmayla mücadele ve iklim finansmanı gibi alanlarda somut adımlar atılmasını beklediğini ifade etti.

        - Önceki dönem COP başkanlarının ortak bildirisi

        Fabius, COP'un önceki dönem başkanlarıyla dün yayımladıkları ortak bildiride, bugüne kadar düzenlenen her COP zirvesinin iklim değişikliğiyle mücadeleye önemli katkılar sağladığını belirttiklerini söyledi.

        Bugüne kadar elde edilen sonuçların ihtiyaç duyulan seviyenin oldukça gerisinde kaldığını belirten Fabius, "İşte bu nedenle bu ortak açıklamada, Türkiye başkanlığı tarafından ortaya konulan hedeflerle tamamen hemfikir olduğumuzu belirtiyoruz. Uygulama istediğimiz konusunda ısrarcıyız." dedi.

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        - Küresel sıcaklık artışı hedefinin gerisinde kalınıyor

        Fabius, Paris Anlaşması öncesinde küresel sıcaklık artışının 21. yüzyılın sonunda 4 ila 5 dereceye ulaşmasının öngörüldüğünü, mevcut tahminlerin ise bu artışın 2,6 ila 2,8 derece seviyesinde olacağına işaret ettiğini söyledi.

        Bunun önemli bir ilerleme olduğunu ancak Paris Anlaşması'nın küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırma ve 2 derecenin altında tutma hedeflerinin halen gerisinde kalındığına işaret eden Fabius, anlaşma sayesinde yeni teknolojilerin geliştirilmesi başta olmak üzere birçok alanda ilerleme kaydedildiğini dile getirdi.

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        Fabius, gelecek 10 yılda sera gazı emisyonlarının azaltılması, petrol, doğal gaz ve kömür kullanımının düşürülmesi, metan emisyonlarıyla mücadele edilmesi ve ulaşım ile konut sektörleri başta olmak üzere elektrifikasyonun yaygınlaştırılması gerektiğini ifade etti.

        İklim anlaşmasındaki taahhütlerin uygulanmasının önündeki en büyük sorunlardan birinin iklim finansmanı olduğuna dikkati çeken Fabius, yoksul ülkeler ve gelişmekte olan ülkelerin iklim hedeflerini desteklemelerine rağmen bu hedeflere ulaşmak için gerekli teknolojiye ve finansmana erişimde zorluk yaşadıklarını belirtti.

        - ABD'nin Paris Anlaşması'ndan çekilmesi

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        Fabius, küresel sera gazı emisyonlarında önemli paya sahip ülkelerden ABD'nin Paris Anlaşması'ndan çekilme kararına değinerek, ABD'nin bu tutumu benimseyen tek ülke olduğunu, buna rağmen California başta olmak üzere birçok eyalet, üniversite ve şirketin bu politikaları takip etmediğini söyledi.

        ABD'deki ara seçimin sonuçlarının Başkan Donald Trump açısından bir yenilgi olduğunu kaydeden Fabius, ülkedeki siyasi değişimlerin iklim değişikliğiyle mücadeleye olumlu yansımasını umduklarını ifade etti.

        Fabius, sera gazı emisyonlarının yalnızca salındıkları ülkeleri etkilemediğini ve bu nedenle küresel sera gazı emisyonlarında önemli paya sahip olan Çin, ABD, Hindistan, Rusya ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere tüm dünyanın ortak çaba göstermesi gerektiğini vurguladı.

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        Tüm zorluklara rağmen Paris Anlaşması'nın uygulanması yönündeki çabaların sürdürülmesi gerektiğinin altını çizen Fabius, "Aşırı sıcaklıklar, kuraklık, tarım ve hayvancılık üzerindeki etkiler ile doğal afetlere baktığımızda ne yazık ki tehlikede olan insanlığın geleceği." diye konuştu.

        Fabius, birçok hükümetin uzun vadeli hedefler yerine kısa vadeli gelişmelere odaklandığını dile getirerek, "Benim ve daha önce COP başkanlığı yapmış meslektaşlarımın en büyük umudu, Antalya'daki COP'un doğru yönde atılmış yeni bir adım olmasıdır." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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