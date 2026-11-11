YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar: "Mavi Vatan ihmal edemeyeceğimiz hayati bir mesele" "Alanya Tersanesi'ni eğitim ve araştırmada daha etkin kullanabiliriz" "ALKÜ'yü Alanya'nın dört stratejik alanıyla özdeşleştireceğiz"

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) tarafından düzenlenen Gelecek Vizyon Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, "Mavi Vatan bütün boyutlarıyla ele almamız gereken, ihmal edemeyeceğimiz hayati bir mesele olarak karşımızda durmaktadır. Kıyı korumadan deniz hukukuna, enerji kaynaklarından balıkçılığa, su altı kültürel mirasımıza kadar pek çok çalışma alanı bulunmaktadır. Akdeniz'in stratejik askeri ve ticari önemi, bu coğrafyaya ilişkin bilimsel araştırmaların artırılmasını ayrıca gerekli kılmaktadır" dedi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi tarafından düzenlenen Gelecek Vizyon Toplantısı'na katıldı. Özvar, yaptığı konuşmada, üniversitelerin belirli alanlarda ihtisaslaşmasının yükseköğretim politikalarının öncelikleri arasında bulunduğunu söyledi. Üniversitelerin bulundukları bölgelerin özelliklerini, akademik birikimlerini ve mevcut altyapılarını dikkate alarak gelecek vizyonlarını oluşturmaları gerektiğini belirten Özvar, ALKÜ'nün denizcilik alanında ortaya koyduğu hedefleri önemli bulduklarını ifade etti.

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"Mavi vatan hayati bir mesele"

Mavi Vatan'ın bütün boyutlarıyla ele alınması gereken stratejik bir konu olduğunu vurgulayan Özvar, denizcilik alanının yalnızca deniz ulaşımı ve ticaretinden ibaret olmadığını dile getirdi. Özvar, "Mavi Vatan bütün boyutlarıyla ele almamız gereken, ihmal edemeyeceğimiz hayati bir mesele olarak karşımızda durmaktadır. Kıyı korumadan deniz hukukuna, enerji kaynaklarından balıkçılığa, su altı kültürel mirasımıza kadar pek çok çalışma alanı bulunmaktadır. Akdeniz'in stratejik askeri ve ticari önemi, bu coğrafyaya ilişkin bilimsel araştırmaların artırılmasını ayrıca gerekli kılmaktadır" diye konuştu.

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Türkiye'nin deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerinin korunmasının önemine değinen Özvar, üniversitelerin yetiştireceği uzmanlar ve gerçekleştireceği nitelikli bilimsel çalışmalarla ülkenin denizlerdeki geleceğine katkı sağlayacağını kaydetti.

"Denizcilikte fark oluşturacak alanlar belirlenmeli"

ALKÜ'nün denizcilik alanında ihtisaslaşma hedefini desteklediklerini yineleyen Özvar, bu süreçte üniversitenin hangi konularda fark oluşturabileceğinin somut şekilde belirlenmesi gerektiğini söyledi. Akademik kapasite, ihtiyaç duyulan kaynaklar ve istihdam imkanlarının birlikte değerlendirilmesinin önemine işaret eden Özvar, çalışmaların gerçekçi ve uzun vadede sürdürülebilir bir planlama doğrultusunda yürütülmesini istedi. Denizcilik alanındaki ihtisaslaşmanın yalnızca tek bir akademik disiplin üzerinden yürütülmemesi gerektiğini belirten Özvar, mühendislik, hukuk, iktisat ve diğer bilim dallarının ortak çalışmasının önemine dikkat çekti. Özvar, "Denizcilik üzerine bir ihtisaslaşmadan söz ediyorsak burada bu konuda çalışan mühendislerimizin yanında hukukçularımızın, iktisatçılarımızın ve diğer alanlardaki hocalarımızın da söyleyecekleri mutlaka bir şeyler olacaktır. Hangi alanda uzmanlaşmaya yönelirsek yönelelim, hocalarımızı ortak araştırmalar etrafında buluşturmalı, üniversitelerimizde akademik iş birliğini güçlendirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

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Alanya tersanesi için uluslararası iş birliği önerisi

Konuşmasında Alanya Tersanesi'ne ayrı bir parantez açan Özvar, tarihi tersanenin yalnızca turistik bir yapı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini, eğitim ve araştırma faaliyetlerinde de kullanılabileceğini söyledi. Avrupa'da benzer dönemlerde inşa edilmiş tarihi tersanelerin bulunduğunu ve bunların bazı ülkelerde denizcilik kurumlarıyla yakın iş birliği içerisinde çalıştığını belirten Özvar, ALKÜ'nün bu yapılarla temas kurmasını önerdi. Alanya Tersanesi'nin uluslararası iş birlikleriyle farklı projelere ev sahipliği yapabileceğini dile getiren Özvar, üniversite yönetiminden bu konuda çalışma yürütmesini istedi. Özvar, "Sayın Rektörümüzden ve üniversite yönetiminden bir ricam oldu. Alanya Tersanesi'nden eğitim ve araştırma bakımından biraz daha fazla istifade edebileceğimiz bir model oluşturabilir miyiz, bunu birlikte değerlendirmemiz gerekiyor. Avrupa'da bizim Alanya Tersanesi'ne benzeyen, benzer tarihlerde kurulmuş birkaç tersane bulunuyor. Bunlar bulundukları bölgelerin denizcilik kurumlarıyla yakın iş birliği içerisinde çalışıyor. Üniversitemizin bu yapılarla temasa geçerek uluslararası iş birlikleri geliştirmesini arzu ediyoruz" dedi.

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Tarihi tersanenin sahip olduğu değere dikkat çeken Özvar, yapının turizm faaliyetlerinin yanı sıra bilimsel araştırma ve eğitim çalışmalarına da katkı sunabileceğini belirterek, üniversiteden önümüzdeki süreçte somut adımlar beklediklerini kaydetti.

"Üniversiteler bölgesel kalkınmaya öncülük etmeli"

Üniversitelerin ihtisaslaşma alanlarını belirlerken bulundukları bölgelerin ihtiyaçlarını ve gelişme potansiyellerini dikkate alması gerektiğini ifade eden Özvar, akademisyenlerin sektör temsilcileriyle yakın ilişki kurmasının önemini vurguladı. Bölgedeki üreticilerin ve sektör temsilcilerinin karşılaştığı sorunların bilimsel araştırmalara konu edilmesi gerektiğini belirten Özvar, üniversitelerin bilgi birikimini ekonomik ve toplumsal sorunların çözümüne yönlendirmesini istedi. ALKÜ'nün yaklaşık 700 akademik personeli ve 15 binin üzerinde öğrencisiyle önemli bir kapasiteye sahip olduğunu dile getiren Özvar, bu potansiyelin Alanya'nın ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacak çalışmalara yönlendirilmesi gerektiğini söyledi. Özvar, üniversitenin denizcilik alanındaki ihtisaslaşma çalışmalarını bölgenin diğer ekonomik potansiyelleriyle birlikte değerlendirmesi gerektiğini de belirterek, tarım, turizm ve yenilenebilir enerji alanlarında yürütülecek bilimsel çalışmaların önemine değindi.

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YÖK olarak ALKÜ'nün ihtisaslaşma hedeflerine destek vereceklerini belirten Özvar, "Konuştuğumuz dört alanda üniversitemizin hem araştırma kapasitesinin hem de eğitimöğretim programlarının bu ihtisas alanlarında zenginleştirilmesine Yükseköğretim Kurulu olarak destek vereceğiz. Bu ihtisas konularıyla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesini özdeşleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

ALKÜ Rektörü Kenan Ahmet Türkdoğan, "Yükseköğretim Kurulumuzun üniversitelerin gelecek vizyonlarını belirlemeye yönelik çalışmaları doğrultusunda biz de ALKÜ olarak kapsamlı bir hazırlık süreci yürüttük. Türk yükseköğretiminin 2030 yol haritası kapsamında YÖK Başkanımız Sayın Erol Özvar'ın üniversitelere yönelik vizyon belirleme çağrısının ardından vakit kaybetmeden çalışmalara başladık. Farklı üniversitelerin bu alandaki çalışmalarını inceledik. Başkanımızın talimatları doğrultusunda Bursa Teknik Üniversitesi başta olmak üzere çeşitli üniversitelerin örnek uygulamalarını değerlendirerek üniversitemizin geleceğine hangi alanlarda yön vereceğini belirlemeye yönelik ilk adımlarımızı attık" dedi.

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"Alanya üniversite ve gençlik şehri"

Alanya Kaymakamı Şakir Öztürk ise Alanya'nın öğrenci dostu bir şehir olduğunu belirterek, kentteki iki üniversitenin eğitim hayatının lokomotifi konumunda bulunduğunu söyledi. Üniversitelerin gelişiminin yalnızca eğitim alanında değil, şehirlerin geleceği açısından da önemli katkılar sağlayacağını dile getiren Öztürk, YÖK Başkanı Özvar'ın ortaya koyduğu gelecek vizyonunun üniversitelerin bulunduğu şehirlere önemli kazanımlar sağlayacağını ifade etti.

ALKÜ'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen Gelecek Vizyon Toplantısı'na YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın yanı sıra Alanya Kaymakamı Şakir Öztürk, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, akademisyenler, sektör temsilcileri ve davetliler katıldı.