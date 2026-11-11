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        İletişim Başkanı Duran: Türkiye diplomasinin merkezinde olduğunu dünyaya gösterdi

        CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye'nin 2026 yılında üç büyük uluslararası zirveye ev sahipliği yaptığını belirterek, "Türkiye diplomasinin merkezinde olduğunu hem dünyaya hem de bölgesine göstermiş oldu" dedi. Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın COP31'de ilk gün 10 ikili görüşme gerçekleştirdiğini, zirve boyunca bu sayının 20'yi aşmasının beklendiğini söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 19:48 Güncelleme:
        İletişim Başkanı Duran: Türkiye diplomasinin merkezinde olduğunu dünyaya gösterdi

        CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye'nin 2026 yılında üç büyük uluslararası zirveye ev sahipliği yaptığını belirterek, "Türkiye diplomasinin merkezinde olduğunu hem dünyaya hem de bölgesine göstermiş oldu" dedi. Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın COP31'de ilk gün 10 ikili görüşme gerçekleştirdiğini, zirve boyunca bu sayının 20'yi aşmasının beklendiğini söyledi.

        Antalya'da 9-20 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında kurulan Medya Merkezi'ni ziyaret eden Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Zirvenin Türkiye'nin uluslararası diplomasideki konumu açısından önemine değinen Duran, NATO ve Türk Devletleri Teşkilatı zirvelerinin ardından COP31'in de Türkiye'de gerçekleştirildiğini söyledi. Duran, zirvenin iklim değişikliğiyle mücadelede somut kararların alındığı ve uygulandığı bir toplantı olması gerektiğini vurguladı.

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        'İKLİM ADALETİ'

        COP31'de iki temel konunun öne çıktığını belirten Duran, bunlardan ilkinin iklim adaleti olduğunu söyledi. Duran, "Gelişmiş ülkeler sanayileşirken dünyaya bir anlamda çevresel olarak zararı oldu. Bu yönüyle baktığımızda sorumluluk daha fazla onlarda. Bu yüzden gelişmekte olan ülkelerin üzerine bu yükün koyulması değil, aksine finans başta olmak üzere, teknoloji başta olmak üzere çevreyi korumak için, iklim değişikliğiyle mücadele için bir paylaşım olması gerekiyor" dedi.

        'MIŞ GİBİ YAPMAYACAĞIZ'

        İkinci önemli konunun alınan kararların uygulamaya geçirilmesi olduğunu ifade eden Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında da bu konuya dikkat çektiğini belirtti. Duran, "Cumhurbaşkanımız bunu 'Mış gibi yapmayacağız. Alınan kararlar uygulamaya konulmalı' şeklinde vurguladı" diye konuştu. COP31'in uzlaşma, eylem ve diyalog anlayışı üzerine kurulduğunu anlatan Duran, iklim politikalarında yalnızca görüşmelerin yeterli olmadığını, ortak kararların mutlaka hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

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        'ÇEVRE SOYKIRIMI'

        İklim değişikliğinin konuşulduğu bir zirvede Gazze'nin de unutulmaması gerektiğini dile getiren Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında bu konuya da yer verdiğini söyledi. Duran, "Gazze'de Netanyahu hükümetinin uygulamış olduğu bir soykırım var ama bununla da yetinmediler. Zeytin ağaçlarını katlederek aslında orada bir çevre soykırımı da uyguladılar" ifadelerini kullandı.

        20'DEN FAZLA GÖRÜŞME

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'daki diplomasi trafiğine ilişkin bilgi veren Duran, "Cumhurbaşkanımız Antalya'ya geldiğinden bu yana 10 tane ikili görüşme yaptı. Yarın da çok yoğun bir diplomasi trafiği olacak. En az bir o kadar görüşmenin yapılması, 20'yi aşkın ikili görüşme yapması bekleniyor" dedi.

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        Duran, Erdoğan'ın liderler zirvesinde iki ayrı konuşma gerçekleştirdiğini, daha önceki COP başkanlarının da Türkiye'nin COP31 başkanlığına ortak destek verdiğini kaydetti.

        4 BİN GAZETECİ

        COP31'in dünyanın dört bir yanından yoğun medya ilgisi gördüğünü belirten Duran, "İletişim Başkanlığı olarak medya akreditasyonu hususunda BM ile birlikte çalışıyoruz. Yaklaşık 5 kıtadan 4 bin basın mensubu bu büyük zirveyi takip ediyor" dedi.

        Duran, İletişim Başkanlığı'nın iklim diplomasisine ilişkin kitap, iklim değişikliği sözlüğü ve Türkiye'nin COP31 dönem başkanlığını anlatan yayınlar hazırladığını, dezenformasyonla mücadele kapsamında da kapsamlı çalışmalar yürüttüğünü anlattı.

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        'ANTALYA TAKDİR GÖRÜYOR'

        Antalya'nın uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapma kapasitesine dikkati çeken Duran, COP31'in NATO ve Türk Devletleri Teşkilatı zirvelerinden daha büyük bir organizasyon olduğunu belirtti. Duran, "Mavi ile yeşilin en güzel buluşmalarından birisini temsil eden Antalya'da bu zirveyi yapmak çok değerliydi. Bu çerçevede Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürütülen bu çalışmalarda Sayın Bakanımız Murat Kurum'un da çok önemli emekleri var" dedi.

        Organizasyonun liderler tarafından takdir edildiğini belirten Duran, "4 bine yakın basın mensubunu burada en iyi şekilde ağırlamak ve dünyaya Antalya'dan iklim değişikliğiyle ilgili güçlü mesajlar verme yönünde çabamız var. Ben bu çerçevede genelde olumlu tepkiler aldım" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri

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