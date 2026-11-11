Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri COP31'de üçüncü gün; dünya liderleri Antalya'da (12)

        COP31'de üçüncü gün; dünya liderleri Antalya'da (12)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 20:12 Güncelleme:
        COP31'de üçüncü gün; dünya liderleri Antalya'da (12)

        SİVAS VE TAŞELİ GES PROJELERİNİN FİNANSMANI İÇİN İMZA

        Antalya'da düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31’inci Taraflar Konferansı (COP31) marjında Suudi şirket ACWA Power'ın Türkiye'de hayata geçireceği GES projeleri için önemli bir anlaşma imzalandı. 8 kalkınma ve ticari finans kuruluşu, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında daha önce mutabakata varılan toplam 5 GW'lik yenilenebilir enerji projesinin ilk aşamasını oluşturan Sivas ve Taşeli GES projelerinin finansmanına yönelik bir destek mektubu imzaladı. İmzalar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Suudi mevkidaşı Abdulaziz bin Selman Al-Saud'un huzurunda atıldı.

        REKLAM

        DESTEKLERİNİ TEYİT ETTİLER

        Söz konusu kuruluşlar mektubu imzalayarak iki projeye desteklerini teyit etmiş oldu ve her iki santralin finansmanının düzenlenmesi yönünde önemli bir adım atıldı. Destek mektubunu imzalayan finans kuruluşları; Asya Kalkınma Bankası (ADB), Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB), Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft (DEG), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Uluslararası Finans Kurumu (IFC), İslam Kalkınma Bankası (IsDB), Société Générale ve Standard Chartered'dan oluştu.

        RÜZGÂR VE GÜNEŞTE 175 BİN MEGAVAT HEDEFİ

        İmza töreninin ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, anlaşmaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Yenilenebilir enerjide Türkiye'nin çok önemli hedefleri olduğunu ifade eden Bakan Bayraktar, 2040'ta rüzgâr ve güneşte 175 bin megavatlık kurulu güce ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, “Bunun için her yıl bizim ilave 9 bin megavata yakın yeni kapasiteyi hayata geçirmemiz lazım" dedi.

        REKLAM

        Yeni kapasiteler için Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) yarışmaları düzenlediklerini ve son 2,5 yıl içerisinde 6 bin megavatlık megavatlık kapasiteyi hayata geçirdiklerini anımsatan Bakan Bayraktar, “Bunun yanı sıra hükümetlerarası anlaşmalar yoluyla yeni yenilenebilir yatırımları yapacağımızı da ifade etmiştik." diye konuştu.

        PROJEYİ HAYATA GEÇİRECEK FİNANSMAN

        Türkiye ile Suudi Arabistan hükümetleri arasında yapılan anlaşma çerçevesinde toplamda 5 bin megavatlık GES ve RES projelerini, bunun ilk etabında da Sivas ve Karaman'da biner megavatlık projeleri hayata geçirmek istediklerini belirten Bakan Bayraktar, “İmzalanan anlaşma, toplam 5 bin megavatlık paketin 2 bin megavatlık kısmındaki finansal anlaşmaydı. 9 tane uluslararası kuruluşla beraber bu projeyi hayata geçirecek finansmanı sağlama imzalarını atmış olduk" dedi.

        REKLAM

        BİR KISMI RÜZGÂR, BİR KISMI GÜNEŞ OLABİLİR

        5 bin megavatlık proje paketinin kalan 3 bin megavatlık kısmıyla ilgili de konuşan Bakan Bayraktar, “3 bin megavatlık bölümün bir kısmı rüzgâr, bir kısmı güneş olabilir. Bunun içerisine aynı zamanda depolamayı da katmayı hedefliyoruz. Örneğin Karaman'dan İstanbul'a kadar veya batıya kadar elektriği taşıyacak yüksek gerilim elektrik hatlarını da ilave ettiğinizde bu 5-6 milyar dolarlık bir paket anlamına geliyor" diye konuştu.

        HER BİRİ BİN MW KAPASİTELİ

        Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki anlaşma çerçevesinde, Sivas ve Taşeli'deki iki güneş enerjisi santralinin her biri bin MW kapasiteye sahip olacak.

        REKLAM

        TOPLAM 1.6 MİLYAR AVROLUK YATIRIM

        ACWA Power, toplam yaklaşık 1.6 milyar avroluk yatırımı temsil eden her iki santralin de 2029 yılında faaliyete geçmesini hedefliyor.

        1.3 MİLYON HANEYE ELEKTRİK

        Türkiye'nin 2053 yılına kadar Net Sıfır Emisyona ulaşma hedefine önemli katkıda bulunacak olan projelerin, faaliyete geçtiğinde 1.3 milyon haneye elektrik sağlaması ve yılda yaklaşık 1.65 milyon ton karbondioksit emisyonunu önlemesi bekleniyor.

        İLGİLİ KANUN YÜRÜRLÜKTE

        3 Şubat'ta Türkiye ile Suudi Arabistan arasında imzalanan anlaşma, Türkiye'de toplam 5 bin MW kurulu güce ulaşacak güneş ve rüzgâr enerjisi projelerinin Suudi Arabistan şirketlerince geliştirilmesini ve ilk etapta Sivas ile Karaman'da (Taşeli) her biri bin MW olmak üzere 2 bin MW kurulu güce sahip güneş enerjisi santralinin kurulmasını öngörüyordu. Bu kapsamda hazırlanan ve Meclis'ten geçen 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Yenilenebilir Enerji Santrali Projelerine İlişkin Hükümetlerarası Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun', 27 Haziran'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran'dan ABD'ye gözdağı
        İran'dan ABD'ye gözdağı
        Aliağa patlamasında 11 kişi adliyede
        Aliağa patlamasında 11 kişi adliyede
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Antalya'dan dünyaya güçlü bir mesaj verelim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Antalya'dan dünyaya güçlü bir mesaj verelim
        Galatasaray'da Ugochukwu ile ayrılık yakın!
        Galatasaray'da Ugochukwu ile ayrılık yakın!
        "Elektrikleşme, Türkiye'nin enerji planında en önemli stratejik hedeflerden"
        "Elektrikleşme, Türkiye'nin enerji planında en önemli stratejik hedeflerden"
        "Tüm planımız kazanmak üzerine"
        "Tüm planımız kazanmak üzerine"
        11 il için sarı kodlu uyarı
        11 il için sarı kodlu uyarı
        Sultan ve Kervan hakkında suç duyurusu
        Sultan ve Kervan hakkında suç duyurusu
        Bugün Ne Oldu? 11 Kasım 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 11 Kasım 2026 haberleri
        Emir Sarıgül ifadeye çağrıldı
        Emir Sarıgül ifadeye çağrıldı
        Türk Altın’dan Ankara’da 10 bin fidanlık hatıra ormanı
        Türk Altın’dan Ankara’da 10 bin fidanlık hatıra ormanı
        "Sokağın hakkını vereceksiniz! Boğazını keseriz" Film setinde kâbus
        "Sokağın hakkını vereceksiniz! Boğazını keseriz" Film setinde kâbus
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        Genç doktorun şüpheli ölümü: 8. kattan düştü!
        Genç doktorun şüpheli ölümü: 8. kattan düştü!
        "İklim krizi öngörü değil, yaşadığımız bir halk sağlığı sorunu"
        "İklim krizi öngörü değil, yaşadığımız bir halk sağlığı sorunu"
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        Demokratlarda 'liderlik' krizi

        Benzer Haberler

        İletişim Başkanı Duran: "Türkiye COP31 ile diplomasinin merkezinde olduğunu...
        İletişim Başkanı Duran: "Türkiye COP31 ile diplomasinin merkezinde olduğunu...
        YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar: "Mavi Vatan ihmal edemeyeceğimiz hayati bir me...
        YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar: "Mavi Vatan ihmal edemeyeceğimiz hayati bir me...
        Uluslararası Enerji Ekonomisi Birliği COP2026 Sempozyumu Antalya'da başladı
        Uluslararası Enerji Ekonomisi Birliği COP2026 Sempozyumu Antalya'da başladı
        İletişim Başkanı Duran: Türkiye diplomasinin merkezinde olduğunu dünyaya gö...
        İletişim Başkanı Duran: Türkiye diplomasinin merkezinde olduğunu dünyaya gö...
        Antalya'da "BAİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni" düzenlendi
        Antalya'da "BAİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni" düzenlendi
        YÖK Başkanı Özvar'dan, 800 yıllık Alanya Tersanesi için uluslararası iş bir...
        YÖK Başkanı Özvar'dan, 800 yıllık Alanya Tersanesi için uluslararası iş bir...