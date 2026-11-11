İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - 8 uluslararası finans kuruluşu Sivas ve Taşeli GES için destek mektubu imzaladı

Sekiz kalkınma ve ticari finans kuruluşu, Suudi şirket ACWA'nın Türkiye'de hayata geçireceği 2 bin megavat kapasiteli Sivas ve Taşeli güneş enerjisi santrali (GES) projelerinin finansmanına yönelik destek mektubu imzaladı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında gerçekleştirilen imza törenine, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman Al Suud eşlik etti.

Destek mektubuna, Asya Kalkınma Bankası (ADB), Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB), Alman Yatırım ve Kalkınma Bankası (DEG), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Uluslararası Finans Kurumu (IFC), İslam Kalkınma Bankası (IsDB), Societe Generale ve Standard Chartered temsilcileri imza attı.

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Sekiz uluslararası kuruluş, mektubu imzalayarak iki projeye desteklerini teyit ederek santrallerin finansmanının düzenlenmesine yönelik önemli adım attı.

Sivas ve Taşeli projeleri, Türkiye ile Suudi Arabistan'ın üzerinde mutabakata vardığı 5 bin megavatlık yenilenebilir enerji programının ilk aşamasını oluşturuyor. Her biri 1000 megavatlık iki güneş enerjisi santralinin yaklaşık 1,6 milyar avroluk yatırımla 2029'da hayata geçirilmesi hedefleniyor. Projelerin 1,3 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılaması ve yıllık 1,65 milyon ton karbondioksit emisyonunu önlemesi bekleniyor.

Söz konusu yatırımların, Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefine de katkı sağlayacağı öngörülüyor.

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- Güneş ve rüzgarda 175 bin megavat hedefi

Bakan Bayraktar, törenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 2040'a kadar rüzgar ve güneşte 175 bin megavat kurulu güç hedeflendiğini söyledi.

Bayraktar, bu hedef için her yıl 8-9 bin megavat yeni kapasitenin devreye alınması gerektiğini dile getirdi.

Bu doğrultuda Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) yarışmalarıyla her yıl 2 bin megavatlık kapasite ilan ettiklerine işaret eden Bayraktar, son 2,5 yılda 6 bin megavatlık kapasiteyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Bayraktar, hükümetler arası anlaşmalar yoluyla yeni yenilenebilir yatırımları yapılacağını belirterek, Suudi Arabistan hükümetiyle olan anlaşma gereği toplam 5 bin megavatlık rüzgar ve güneş enerjisi projeleri geliştirileceğini ifade etti.

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İlk etapta 1000 megavatı Karaman'da, 1000 megavatı Sivas'ta olacak şekilde 2 bin megavatlık proje hayata geçirileceğini aktaran Bayraktar, "İmzalanan anlaşma toplam 5 bin megavatlık paketin 2 bin megavatlık kısmındaki finansal anlaşmaydı. 9 uluslararası kuruluşla beraber bu projeyi hayata geçirecek finansmanı sağlama imzalarını atmış olduk." dedi.

Bayraktar, toplam 5 bin megavatlık proje paketinin kalan 3 bin megavatlık kısmına ilişkin, "3 bin megavatlık bölümün bir kısmı rüzgar, bir kısmı güneş olabilir. Bunun içerisine depolamayı da katmayı hedefliyoruz. Örneğin Karaman'dan İstanbul'a kadar veya batıya kadar elektriği taşıyacak yüksek gerilim elektrik hatlarını da ilave ettiğinizde bu 5-6 milyar dolarlık bir paket anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.