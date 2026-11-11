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        COP31 Bakanlar Yemeği'nde ünlü isimler bir araya geldi

        Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında, COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen "COP31 Bakanlar Yemeği"ne çok sayıda ünlü isim katıldı. Oyuncu Hande Erçel, "İnşallah burada olan her karar gerçeğe dönüştürülür" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 22:44 Güncelleme:
        COP31 Bakanlar Yemeği'nde ünlü isimler bir araya geldi

        Antalya’da düzenlenen COP31 kapsamında, COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un ev sahipliğinde gerçekleştirilen "COP31 Bakanlar Yemeği"ne çok sayıda ünlü isim katıldı. Oyuncu Hande Erçel, "İnşallah burada olan her karar gerçeğe dönüştürülür" dedi.

        Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı’nın (COP31) üçüncü gününde, "COP31 Bakanlar Yemeği" gerçekleştirildi. COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un ev sahipliğinde düzenlenen programa Meryem Uzerli, Berk Oktay, Yıldız Çağrı Atiksoy, Hande Erçel, Barış Arduç ve Saba Tümer’in de aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isim katıldı. Etkinliğe katılan oyuncular, iklim değişikliğiyle mücadelede küresel farkındalığın ve somut adımların önemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

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        "Küresel bir bilince ve farkındalığa ihtiyacımız var"

        İklim değişikliğinin tüm dünyayı ilgilendiren bir mesele olduğunu belirten oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, "Açıkçası bu bir dünya meselesi. Her dünya vatandaşının ilgilenmesi ve ciddi anlamda büyük bir sorumluluk alması gereken bir mesele. O yüzden bence bizim en başta küresel bir bilince ve farkındalığa ihtiyacımız var. Dünyamızı, gezegenimizi iyileştirmek ve güzelleştirmek adına ülkemiz öncülük yapıyor. Ben de burada olduğum için, davet edildiğim için çok mutluyum. Farkındalığın bir parçası olduğum için çok mutluyum. İnşallah artık eyleme geçer, harekete geçer" dedi.

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        "İnşallah burada olan her karar gerçeğe dönüştürülür"

        Türkiye’nin COP31’e ev sahipliği yapmasından duyduğu gururu dile getiren oyuncu Hande Erçel ise, "Gerçekten böyle güzel, bu kadar önemli, hepimizi ilgilendiren bir etkinlikte ev sahibi olmak çok gurur verici. Bunun çok değerli, çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Burada bulunduğum için çok gurur duyuyorum. Farkındalık oluşturmak için ne yapabilirsem elimden geldiğince yapmayı istiyorum. Biz tabii ki sanatçılar olarak bunun bir parçasıyız, bunu görünür kılıyoruz. O yüzden burada olduğum için çok mutluyum. İnşallah burada olan her karar gerçeğe dönüştürülür. Böyle umuyorum" ifadelerini kullandı.

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        "Daha somut adımların atıldığı bir zirve"

        COP31’e katılmaktan duyduğu heyecanı paylaşan oyuncu Barış Arduç da, "Çok heyecanlıyız, çok mutluyuz. Bunun da sorumluluğunun bilincindeyiz. Dolayısıyla böyle güzel bir zirvenin, ev sahipliğinin parçası olmayı bir görev gibi addediyoruz kendimize. Artık daha somut adımların, daha aksiyona geçilen bir zirvenin belki de adımları atıldı bugün. Dolayısıyla burada olmak çok heyecan verici, çok mutlu ediyor beni" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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