Antalya'da 4 katlı binanın çatısından düşen kişi yaralandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4 katlı binanın çatısından düşen kişi yaralandı.
Giriş: 11.11.2026 - 22:59 Güncelleme:
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4 katlı binanın çatısından düşen kişi yaralandı.
Ulukapı Mahallesi'nde İbrahim Öztürk (39), 4 katlı binanın çatısından dengesini kaybederek düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Öztürk'ün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
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