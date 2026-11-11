COP31'de gökyüzünde görsel şölen

Antalya’da devam eden Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında binlerce dronla gökyüzünde ışık gösterisi gerçekleştirildi. Gösteride, aynı anda havalanan binlerce dron gökyüzünde görsel şölen oluşturdu. Kelebek, lale, dünya ve balık figürleri izleyenleri hayran bıraktı. COP31’e katılan yerli ve yabancı katılımcılar o anları cep telefonları ile görüntüledi.

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