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        Manavgat'ta evde çıkan yangın söndürüldü

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde yangın çıkan evin bir odası kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 23:04 Güncelleme:
        Manavgat'ta evde çıkan yangın söndürüldü

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde yangın çıkan evin bir odası kullanılamaz hale geldi.

        Taşağıl Mahallesi'nde Ahmet Demir'e (86) ait evde soba yangına neden oldu.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye erlerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evin oturma odası kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri

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