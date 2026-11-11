Manavgat'ta evde çıkan yangın söndürüldü
Antalya'nın Manavgat ilçesinde yangın çıkan evin bir odası kullanılamaz hale geldi.
Giriş: 11.11.2026 - 23:04 Güncelleme:
Antalya'nın Manavgat ilçesinde yangın çıkan evin bir odası kullanılamaz hale geldi.
Taşağıl Mahallesi'nde Ahmet Demir'e (86) ait evde soba yangına neden oldu.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye erlerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evin oturma odası kullanılamaz hale geldi.
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