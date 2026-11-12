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        İçişleri Bakanı Çiftçi, COP31 kriz merkezini ziyaret etti COP31 kapsamında Antalya ve çevre illerde 58 bin polis görev yapıyor

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, COP31 kapsamında oluşturulan Kriz Merkezini ziyaret ederek güvenlik ve koordinasyon çalışmalarını yerinde değerlendirdi ve görevli personelle bir araya geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 00:10 Güncelleme:
        İçişleri Bakanı Çiftçi, COP31 kriz merkezini ziyaret etti COP31 kapsamında Antalya ve çevre illerde 58 bin polis görev yapıyor

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, COP31 kapsamında oluşturulan Kriz Merkezini ziyaret ederek güvenlik ve koordinasyon çalışmalarını yerinde değerlendirdi ve görevli personelle bir araya geldi.

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, COP31 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı kapsamında oluşturulan Kriz Merkezini ziyaret etti. Bakan Çiftçi, konferans süresince alınan güvenlik tedbirleri ve kurumlar arası koordinasyon çalışmalarını yerinde inceleyerek görevli personelden yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.Ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Çiftçi, "COP31 kapsamında oluşturduğumuz Kriz Merkezimizi ziyaret ederek güvenlik ve koordinasyon çalışmalarımızı yerinde değerlendirdik, görev yapan mesai arkadaşlarımızla bir araya geldik" ifadelerini kullandı.

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        Antalya ve çevre illerde 58 bin polis görev yapıyor

        COP31 kapsamında yürütülen güvenlik planlamasına ilişkin bilgi veren Bakan Çiftçi, Antalya merkezli üç kuşak halinde hazırlanan planlama doğrultusunda çevre illerle birlikte 58 bin personelin sahada görev yaptığını belirtti. Bakan Çiftçi, Bakanlığın tüm birimlerinin koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

        Emniyet ve jandarma teşkilatlarından kapsamlı güvenlik tedbirleri

        Emniyet ve jandarma teşkilatlarının yürüttüğü güvenlik çalışmalarına değinen Bakan Çiftçi, "Emniyet Teşkilatımız; zirve yerleşkesi, konaklama alanları ve tüm intikal güzergâhlarında karadan, havadan ve siber vatandan güvenliği anbean tesis ediyor." ifadelerini kullandı. Jandarma teşkilatının sorumluluk alanlarında alınan tedbirlere ilişkin Bakan Çiftçi, "Jandarma Teşkilatımız; sorumluluk sahalarındaki kırsal hatlarda, çevre güvenlik kuşaklarında ve kritik noktalarda kamu düzenini ve emniyeti kararlılıkla sağlıyor" dedi.

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        Sahil güvenlik ve AFAD ekipleri göre bayında

        Deniz güvenliği ve afetlere hazırlık kapsamında yürütülen çalışmaları da değerlendiren Bakan Çiftçi, "Sahil Güvenlik Komutanlığımız; Mavi Vatan'da ve Antalya açıklarında denizden kuş uçurtmayan, kesintisiz bir güvenlik kalkanı oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

        AFAD ekiplerinin arama kurtarma, KBRN ve acil durum yönetimi alanlarında hazırlıklarını sürdürdüğünü belirten Bakan Çiftçi, "AFAD Başkanlığımız; arama kurtarmadan KBRN tedbirlerine, acil durum yönetiminden anlık risk analizine kadar her türlü senaryoya karşı 7/24 hazır kıta bekliyor" dedi.

        Konferansın güvenlik ve koordinasyon çalışmalarında görev alan personele teşekkür eden Bakan Çiftçi, "Zirvenin huzur, güven ve sükûnet içinde icra edilmesi adına; devletimizin vakarını ve gücünü sahada en iyi şekilde temsil eden Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik ve AFAD teşkilatlarımız ile Antalya Valiliğimizin kıymetli yönetici ve personeline teşekkür ediyorum. Gece gündüz demeden alın teri döken her bir kahraman personelimizi tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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