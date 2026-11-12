Çarptığı aracın sahibini bulamayınca camına telefonunu yazıp gitti Manavgat'ta "İnsanlık hala ölmemiş" dedirten olay

Manavgat ilçesi Aşağı Hisar Mahallesi 4501 Sokak üzerinde yaşanan olay, insanlığın hala ölmediğini gözler önüne serdi. Çağlayan İlköğretim Okulu arkasında park halindeki 07 HBY 83 plakalı araca arkadan çarpan otomobilin sürücüsü, tüm aramalarına rağmen çarptığı aracın sürücüsüne ulaşamadı. Çabaları sonuçsuz kalan sürücü çarptığı aracın sürücü camına camına ‘Aracınıza vurdum. Numaram yukarıda yazılı. Sol sis camı çatladı' şeklinde not bırakarak ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.