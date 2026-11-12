Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Çarptığı aracın sahibini bulamayınca camına telefonunu yazıp gitti Manavgat'ta "İnsanlık hala ölmemiş" dedirten olay

        Çarptığı aracın sahibini bulamayınca camına telefonunu yazıp gitti Manavgat'ta "İnsanlık hala ölmemiş" dedirten olay

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde park halindeki araca arkadan çarpan otomobilin sürücüsü, çarptığı aracın sürücüsüne ulaşamayınca aracın camına not bırakıp gitti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 09:43 Güncelleme:
        Çarptığı aracın sahibini bulamayınca camına telefonunu yazıp gitti Manavgat'ta "İnsanlık hala ölmemiş" dedirten olay

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde park halindeki araca arkadan çarpan otomobilin sürücüsü, çarptığı aracın sürücüsüne ulaşamayınca aracın camına not bırakıp gitti.

        Manavgat ilçesi Aşağı Hisar Mahallesi 4501 Sokak üzerinde yaşanan olay, insanlığın hala ölmediğini gözler önüne serdi. Çağlayan İlköğretim Okulu arkasında park halindeki 07 HBY 83 plakalı araca arkadan çarpan otomobilin sürücüsü, tüm aramalarına rağmen çarptığı aracın sürücüsüne ulaşamadı. Çabaları sonuçsuz kalan sürücü çarptığı aracın sürücü camına camına ‘Aracınıza vurdum. Numaram yukarıda yazılı. Sol sis camı çatladı' şeklinde not bırakarak ayrıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Vadideki ölüme Yargıtay'dan tahliye kararı
        Vadideki ölüme Yargıtay'dan tahliye kararı
        Gizli işte çalışan işçiye kötü haber
        Gizli işte çalışan işçiye kötü haber
        İlk iş gününün 3'üncü saatinde yaşamını yitirdi
        İlk iş gününün 3'üncü saatinde yaşamını yitirdi
        İzmir'deki fabrika patlamasında 9 tutuklama
        İzmir'deki fabrika patlamasında 9 tutuklama
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        ABD Savunma Bakanı'na "sessiz olun" uyarısı
        ABD Savunma Bakanı'na "sessiz olun" uyarısı
        Eğlence vergisi kurtaracak mı?
        Eğlence vergisi kurtaracak mı?
        Yıllarca kayıptı, okul deposunda bulundu!
        Yıllarca kayıptı, okul deposunda bulundu!
        Soyguna geldi itfaiye kurtardı... Askıda hırsız!
        Soyguna geldi itfaiye kurtardı... Askıda hırsız!
        "'Doğa okulu'ndan dersler çıkarmak gerek"
        "'Doğa okulu'ndan dersler çıkarmak gerek"
        Marmara ve Ege için fırtına uyarısı! 11 il için sarı kod
        Marmara ve Ege için fırtına uyarısı! 11 il için sarı kod
        "Şükür canımdan olmadım"
        "Şükür canımdan olmadım"
        Komisyonun adı belli oldu
        Komisyonun adı belli oldu
        Galatasaray'da Ugochukwu ile ayrılık yakın!
        Galatasaray'da Ugochukwu ile ayrılık yakın!
        İsrail'den orduya İran talimatı iddiası
        İsrail'den orduya İran talimatı iddiası
        Küslük iddialarına yanıt
        Küslük iddialarına yanıt
        İspanya'da genel grev
        İspanya'da genel grev
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Merkez Bankası kredi sınırlarını yükseltti
        Merkez Bankası kredi sınırlarını yükseltti
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL

        Benzer Haberler

        Bakan Şimşek, uluslararası finans kuruluşları başkanlarıyla görüştü
        Bakan Şimşek, uluslararası finans kuruluşları başkanlarıyla görüştü
        Emine Erdoğan: "Sıfır Atık'ı konuşmak, aslında hayatı konuşmaktır" Emine Er...
        Emine Erdoğan: "Sıfır Atık'ı konuşmak, aslında hayatı konuşmaktır" Emine Er...
        Alevleri gören yangın tüpleriyle yardıma koştu Pastanenin servis aracı park...
        Alevleri gören yangın tüpleriyle yardıma koştu Pastanenin servis aracı park...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Emine Erdoğan'dan "Sıfır Atık, Döngüsellik ve...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Emine Erdoğan'dan "Sıfır Atık, Döngüsellik ve...
        Manavgat'ta soba yangını korkuttu
        Manavgat'ta soba yangını korkuttu
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Emine Erdoğan, "Sıfır Atık, Döngüsellik ve Me...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Emine Erdoğan, "Sıfır Atık, Döngüsellik ve Me...