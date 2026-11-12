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        Alevleri gören yangın tüpleriyle yardıma koştu Pastanenin servis aracı park halindeyken yandı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir gün önce serviste bakımları yapılan bir pastaneye ait servis aracı ürün teslimi sırasında park halindeyken yandı. Araç vatandaşların yangın tüpleri ile müdahalesi sonucu söndürüldü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 09:29 Güncelleme:
        Alevleri gören yangın tüpleriyle yardıma koştu Pastanenin servis aracı park halindeyken yandı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir gün önce serviste bakımları yapılan bir pastaneye ait servis aracı ürün teslimi sırasında park halindeyken yandı. Araç vatandaşların yangın tüpleri ile müdahalesi sonucu söndürüldü.

        Manavgat ilçesi Evrenseki Turizm Bölgesinde bulunan otellere ürün dağıtımı yapmakta olan bir pastaneye ait 07 BNP 399 plakalı servis aracı park halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Otele ürünlerini teslim ettikten sonra aracın başına gelen pastane çalışanı, aracın motor bölümünden dumanlar çıktığını görünce çevredekilerden yardım istedi. Çevredeki otellerden getirilen yangın tüpleriyle yapılan müdahale sonucunda yangın söndürüldü.

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        Yangın güvenlik kamerasına yansıdı

        112 acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine olay yerine sevk edilen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Çolaklı Jandarma Karakolu ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı ekipler sevk edildi. İtfaiye ekipleri, vatandaşlar tarafından söndürülen araçta soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangın nedeniyle aracın motor bölümü ve şoför mahalli tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, yangın haberini alarak olay yerine gelen pastane sahibi aracın 1 gün önce servisten çıktığını, yanmasına bir anlam veremediğini belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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