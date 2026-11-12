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        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - TIDIP'in resmi tanıtımı ve ortaklık töreni bugün gerçekleştirilecek

        Türkiye, sanayide karbonsuzlaşma yatırımlarını hızlandırmak ve uluslararası finansman işbirliklerini güçlendirmek amacıyla yeni stratejik ortaklarını Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamındaki törende karşılamaya hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 09:48 Güncelleme:
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - TIDIP'in resmi tanıtımı ve ortaklık töreni bugün gerçekleştirilecek

        Türkiye, sanayide karbonsuzlaşma yatırımlarını hızlandırmak ve uluslararası finansman işbirliklerini güçlendirmek amacıyla yeni stratejik ortaklarını Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamındaki törende karşılamaya hazırlanıyor.

        AA muhabirinin edindiği bilgiye göre Türkiye Sanayi Karbonsuzlaşma Yatırım Platformu'nun (TIDIP) uluslararası tanıtımı ve ortaklık töreni, bugün Antalya'da devam eden COP31'de Mavi Bölge'de gerçekleştirilecek.

        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İklim Yatırım Fonları (CIF) ile TIDIP Sekretaryasının işbirliğiyle düzenlenen organizasyon, Türkiye, Avrupa Komisyonu, çok taraflı kalkınma bankaları ve uluslararası kalkınma ortaklarının üst düzey temsilcilerini bir araya getirecek.

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        Platformun genişleyen ortaklık yapısı, Türkiye ile uluslararası ortakları arasındaki işbirliğini güçlendirerek karbonsuzlaşma hedeflerini somut yatırımlara dönüştürmek için politika alanındaki uzmanlığı, teknik desteği ve finansman araçlarını buluşturacak.

        - Sanayide karbonsuzlaşma için uluslararası işbirliği

        Etkinliğin ilk bölümünde Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile Dünya Bankası Grubu temsilcileri, gelişmekte olan ülkelerde sanayinin düşük karbonlu dönüşümünü destekleyen ulusal yatırım platformlarının rolüne ve yatırım projelerinin finansmana erişimine ilişkin deneyimlerini paylaşacak.

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        CIF tarafından yürütülen Sanayide Karbonsuzlaşma Programı'nın tanıtılacağı oturumda, bu alandaki hedeflerin somut yatırımlara dönüştürülmesine yönelik çalışmalar ele alınacak.

        Ayrıca Avrupa Komisyonu, Asya Kalkınma Bankası (ADB), İslam Kalkınma Bankası (IsDB), Avrupa Yatırım Bankası (EIB) ve Cassa Depositi e Prestiti (CDP) temsilcilerinin katkılarıyla, net sıfır emisyon hedefleri doğrultusunda çok taraflı finansman ortaklıklarının önemi vurgulanacak.

        - TIDIP'in stratejik ortaklık ağı genişliyor

        COP31'de düzenlenecek ortaklık töreniyle TIDIP'in mevcut ortaklık yapısı yeni stratejik kuruluşların katılımıyla güçlenecek. Avrupa Komisyonu, ADB, IsDB, EIB ve CDP, 25 Kasım 2024’te imzalanan Ortak Bildirge'ye katılarak platformun yeni stratejik ortakları olacak.

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        Yeni katılacak kuruluşlar, TIDIP'in mevcut ortakları EBRD ve Dünya Bankası Grubu ile birlikte birbirini tamamlayan uzmanlık birikimleri ve finansman kapasiteleriyle platforma katkı sunacak.

        Bu eşgüdümlü yaklaşım, daha güçlü bir yatırım projesi portföyünün geliştirilmesine, projelerin yatırıma hazırlık düzeylerinin artırılmasına ve Türkiye'nin düşük karbonlu sanayi üretimine geçişini destekleyecek kaynakların harekete geçirilmesine yardımcı olacak.

        - TIDIP Hakkında

        TIDIP, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı liderliğinde ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yakın işbirliği içinde faaliyet gösteren, sanayinin düşük karbonlu dönüşümüne yönelik yatırımları destekleyen çok paydaşlı bir koordinasyon platformu konumunda bulunuyor.

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        Sektörel düşük karbonlu yol haritalarını temel alan platform, çimento, demir-çelik, alüminyum ve gübre sektörlerinde karbonsuzlaşma çalışmalarına odaklanıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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