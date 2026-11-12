Atatürk'ün yaşamı Kumluca'da müzik ve sanatla anlatıldı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yıl dönümü dolayısıyla "Atatürk'ü Yaşamak" özel konseri düzenlendi.

Kumluca Belediyesi Türk Müziği Topluluğu tarafından Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, Atatürk'ün yaşamı anılar, müzik ve sanat eşliğinde anlatıldı.

Programa Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, kamu kurumlarının temsilcileri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

İbrahim Bilgenoğlu'nun düzenleyip yönettiği, Müfide Uslu ve Zeynep Çetinkaya Akküçük'ün sunduğu konserde, Atatürk'ün hayatından kesitler, anekdotlar ve tiyatral anlatımlar Türk müziği eserleri ve görseller eşliğinde sahnelendi.

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Programın sonunda Kaymakam Güneş ve Belediye Başkanı Avcıoğlu, sanatçılara çiçek vererek organizasyonda emeği geçen topluluk üyelerine teşekkür etti.