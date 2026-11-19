BİRLEŞMİŞ Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında, caretta caretta şeklinde tasarlanan Antalya Pavilyonu, yoğun ilgi gördü. Günlük ortalama 5-6 bin kişinin ziyaret ettiği pavilyona, pazar günü 9 bin 700 kişi giriş yaptı. Mavi Akdeniz İnisiyatifi Koordinatörü Ebru Şahin, pavilyonda iklim, sürdürülebilirlik ve sıfır atık konularında 60'a yakın sunum gerçekleştirildiğini söyledi.

Antalya'da 9-20 Kasım tarihleri arasında düzenlenen COP31 kapsamında, Antalya Valiliği ve Mavi Akdeniz İnisiyatifi iş birliğiyle oluşturulan Antalya Pavilyonu, konferansın ilgi gören alanlarından biri oldu. Antalya'nın simgelerinden caretta caretta şeklinde tasarlanan pavilyonda, kentin doğal ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra iklim değişikliğiyle mücadele, sürdürülebilirlik ve sıfır atık alanındaki çalışmalar tanıtılıyor. Yerli ve yabancı ziyaretçilerin ağırlandığı pavilyonda, kadın girişimciler, bilim insanları ve kamu kurumlarının çalışmaları da dünyaya tanıtılıyor.

REKLAM

'CARETTA CARETTALARA DİKKAT ÇEKMEK İSTEDİK'

Mavi Akdeniz İnisiyatifi Koordinatörü Ebru Şahin, pavilyonun tasarımında caretta carettanın tercih edilmesinin özel bir anlamı olduğunu belirterek, "Pavilyonumuz caretta şeklinde tasarlandı. Sebebi de hem kentimizin simgesi olması hem de Antalya'ya gelip yumurtalarını bırakan, yavrularını denize gönderen Akdeniz'in çok kıymetli bir canlısına dikkat çekmek istememiz. Soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ancak koruma faaliyetleri sayesinde sayıları artan, korunmasına devam edilmesi gereken çok özel canlılar carettalar. Biz de bunu vurgulamak istedik" dedi.

REKLAM

'PAVİLYONUMUZ ÇOK İLGİ GÖRDÜ'

Antalya Pavilyonu'nun konferans boyunca yoğun ilgi gördüğünü anlatan Şahin, "Antalya'nın bütün yerel değerlerini, iklim, sürdürülebilirlik ve sıfır atıkla ilgili çalışmalar yapan kadın girişimcilerimizi, bilim insanlarımızı, kamu kurumlarımızı burada ağırladık. Onların sunumlarını yapmalarını sağladık. 60'a yakın sunum gerçekleştirildi. Pavilyonumuz çok ilgi gördü. Günlük ortalama 5-6 bin civarında ziyaretçimiz oldu. Pazar günü ise 9 bin 700 kişi pavilyonumuza giriş çıkış yaptı. Bu ilgi bizi çok mutlu etti" diye konuştu.

ANTALYA DÜNYAYA TANITILDI

Pavilyonda Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi çatısı altında yürütülen çalışmaların ziyaretçilere anlatıldığını belirten Şahin, "Gelen misafirlerimize tüm Antalya olarak neler yaptığımızı anlatıyoruz, çalışmalarımızı gösteriyoruz. Sorularını cevaplandırıyoruz. Türkiye ve Antalya için çok verimli geçti. Yurt içinden ve yurt dışından misafirlerimizi ağırladık. Ayrılırken memnuniyetlerini ifade etmeleri bizim için büyük gurur oldu" dedi.

REKLAM

'DİĞER COP'LARDAN FARKLI'

COP31'in Antalya'da düzenlenmesinin, kentin uluslararası tanıtımına önemli katkı sağladığını ifade eden Şahin, ziyaretçilerden aldıkları geri dönüşlere de değindi. Şahin, "Her yıl COP toplantıları dünyanın farklı ülkelerinde yapılıyor. Ziyaretçilerimizden aldığımız dönüşler, Antalya'daki organizasyonun diğer COP'lardan çok daha farklı olduğunu bize hissettirdi, bunu doğrudan da söylediler. Alınan kararların uygulanıp uygulanmadığının sorgulandığı bir COP oldu. Bunun dışında imkanlar, tanıtım, Antalya'nın verdiği hizmet, COP alanındaki düzen ve organizasyonun çok etkili ve güzel olduğu ifade edildi. Bu da bizim için mutluluk kaynağı" diye konuştu.

REKLAM

'SADECE DENİZ VE PLAJLARIYLA ANILMAMALI'

Antalya'nın geleceğinde doğa temelli turizmin önemli yer tutması gerektiğini vurgulayan Şahin, "Artık Antalya'da doğa temelli turizm anlayışını benimsememiz gerekiyor. Antalya sadece denizi ve plajlarıyla anılan bir yer olmamalı. Muhteşem bir doğası, muhteşem bir kültürü var. Bunları da ön plana çıkarmamız gerekiyor. Kültürel değerlerimizin yok olmaması, doğal zenginliklerimizin de yitirilmemesi gerekiyor. Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi olarak yaptığımız çalışmaların tamamında bunu vurgulamaya çalışıyoruz" dedi.

HEDEF 3-5 YILDA SONUÇ ALMAK

Doğal ve kültürel zenginliklerin korunması için kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyasıyla ortak hareket ettiklerini anlatan Şahin, "Umuyoruz ki önümüzdeki 3-5 yıl içerisinde yaptığımız çalışmaların sonuçlarını alacağız. El birliğiyle tüm kamu kurumlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, yerel yönetimlerimizle, iş dünyasıyla beraber hedefimiz doğa temelli turizmin Antalya'da yaygınlaştırılmasını sağlamak. Doğamızı, turizmimizi, kültürümüzü gelecek nesillere en doğru ve en güzel şekilde aktarmaya çalışacağız" diye konuştu. COP31'in Antalya'da başarılı şekilde tamamlanacağına inandığını belirten Şahin, organizasyona ve Antalya Pavilyonu'na ilgi gösteren tüm ziyaretçilere teşekkür etti.