Antalya'da alt geçidin üst kısmından akan trafiğin ortasına atlayan şahıs hayatını kaybetti.

Olay, saat 21.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi Yener Ulusoy Bulvarı ile 100. Yıl Bulvarı birleşiminde bulunan Güllük Altgeçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alt geçidin üst kısmında bulunan demir korkulukları aşan bir kişi, kendini boşluğa bıraktı. Akan trafiğin bulunduğu alt geçidin orta kısmına düşen şahsa o sırada yoldan geçmekte olan E.A.'nın kullandığı ticari taksi çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yapılan kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Kent trafik yükünü taşıyan en önemli ana artellerinden birisinde meydana gelen olay nedeniyle alt geçit trafiğe kapatılırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışmasının ardından üzerinden İ.A. (58) ismine ulaşım kartı çıkan şahsın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.