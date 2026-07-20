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        Corendon Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarını Burdur kampında sürdürüyor

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Burdur'daki kamp çalışmalarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2026 - 16:22 Güncelleme:
        Corendon Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarını Burdur kampında sürdürüyor

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Burdur'daki kamp çalışmalarına devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Joao Pereira yönetiminde sabah saatlerinde gerçekleştirilen antrenman, futbolcuların ısınma hareketleriyle başladı.

        Turuncu-yeşilli ekip, taktik organizasyonların ardından idmanı hücum ve şut uygulamalarıyla tamamladı.

        Akdeniz temsilcisinin Burdur'daki hazırlık kampı planlanan program dahilinde devam edecek.

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