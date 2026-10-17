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        Dünya futbolunun genç yıldızları Antalya'da buluşuyor

        Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Junior World Cup Antalya (JWCA) 2026, dünyanın farklı ülkelerinden genç futbolcuları Antalya'da bir araya getiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2026 - 17:48 Güncelleme:
        Dünya futbolunun genç yıldızları Antalya'da buluşuyor

        Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Junior World Cup Antalya (JWCA) 2026, dünyanın farklı ülkelerinden genç futbolcuları Antalya'da bir araya getiriyor.

        Marport ana sponsorluğunda 17-26 Ekim tarihleri arasında düzenlenen turnuvaya, 40 ülkeden 300'ün üzerinde takım ve 4 bin genç futbolcu katılıyor.

        U8'den U18'e kadar 10 farklı yaş kategorisinde ve iki etap halinde gerçekleştirilecek turnuvada, grup maçları Kundu'daki Football World, finaller ise Mardan Stadyumu'nda yapılacak.

        Aralarında Porto, Borussia Dortmund, Club Brugge, AZ Alkmaar, Panathinaikos ve Dinamo Moskova gibi kulüplerin de yer aldığı turnuvanın tanıtım toplantısı düzenlendi.

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        Toplantıda konuşan JWCA Koordinatörü Cüneyt Gazioğlu, Antalya'yı çocuk futbolunun önemli merkezlerinden biri haline getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

        Antalya'nın iklimi, konaklama tesisleri, doğal çim sahaları ve ulaşım imkanlarıyla spor organizasyonları için önemli avantajlara sahip olduğunu vurgulayan Gazioğlu, organizasyonu gelecek yıllarda daha da büyütmek istediklerini ifade etti.

        UEFA Pro Teknik Direktörü Erdem Erdal da turnuvanın farklı ülkelerden çocukları, futbolun yanı sıra kültürel etkileşim ve dostluklar açısından da bir araya getirdiğini kaydetti.

        Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Buğrahan Bozkurt ise kentte son bir yılda 100'ün üzerinde uluslararası ve 300'ün üzerinde ulusal spor organizasyonu düzenlendiğini belirterek JWCA'nın Antalya'nın spor turizmine katkı sağladığını dile getirdi.

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        Dinamo Moskova Yönetim Kurulu Üyesi Alexander Kuznetsov ise turnuvaya bu yıl ikinci kez katıldıklarını ifade ederek "Bu tür turnuvalar çocukların kendisini gösterebildiği, yeteneklerini geliştirebildiği, diğer ülkelerden gelen çocuklarla eğlenebildikleri bir alan." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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