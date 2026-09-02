EIF Enerji Kongresi 5-7 Kasım'da Antalya'da yapılacak

Enerji Gelecektir (EIF) Enerji Kongresi ve Fuarı, yerli ve yabancı sektör paydaşlarını Antalya'da buluşturacak.

Enerji depolama sistemleri ve tarım GES uygulamalarının öne çıkacağı organizasyon, 5-7 Kasım'da ANFAŞ Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

EIF Yönetim Kurulu Başkanı M. Murat Dilek, yaptığı açıklamada, etkinliğin, teknoloji üreticilerini, enerji şirketlerini, yatırımcıları ve karar vericileri aynı platformda bir araya getireceğini belirtti.

Fuar kapsamında gerçekleştirilecek oturumlar, B2B görüşmeler ve iş toplantılarıyla, yeni ticari bağlantıların ve yatırım işbirliklerinin kurulmasının hedeflendiğini aktaran Dilek, şunları kaydetti:

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"Bu yıl Antalya'da 30 bin metrekarelik alanda yaklaşık 200 firma ve 30 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlamayı hedefliyoruz. Enerji depolama ve tarım GES başta olmak üzere sektörün önümüzdeki dönem yatırım kararlarını şekillendirecek başlıkları gündeme taşıyacağız. Antalya'nın uluslararası ulaşım ağı ve Akdeniz havzasındaki konumu, organizasyonun uluslararası katılım hedefini de destekleyecek."