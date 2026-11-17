Ford Otosan, Türkiye ve Romanya'daki üretim ve mühendislik deneyimini COP31'e taşıyarak elektrifikasyonun sanayi, enerji ve ticaret politikalarıyla birlikte ele alınması gerektiğini vurguladı. Koç Holding'in Küresel İş Ortağı olduğu zirve kapsamında şirketin 16 Kasım'da Antalya'da ev sahipliği yaptığı ikinci panel, Türkiye ile Avrupa arasındaki üretim bağlarının dönüşümdeki rolüne ve iklim hedeflerini ölçeklenebilir yatırımlara dönüştürecek iş birliklerine odaklandı.

Elektrifikasyon, otomotiv sanayisinde üretim teknolojileri kadar rekabet gücünü, enerji ihtiyacını ve yatırım kararlarını da yeniden şekillendiriyor. Avrupa'nın en büyük ticari araç üreticisi Ford Otosan, Türkiye ve Romanya'daki elektrikli araç yatırımlarından edindiği deneyimle, dönüşümün tüm değer zincirinde nasıl yaygınlaşabileceğini tartışmak ve sanayinin ihtiyaçlarını karar vericilerle buluşturmak amacıyla COP31'de kamu ve sanayi temsilcilerini bir araya getirdi.

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Ford Otosan'ın 16 Kasım'da Yeşil Alan'daki Koç Teknoloji ve İnovasyon Pavilyonu'nda ev sahipliği yaptığı "Araçların Ötesinde: Bir Ekosistem Dönüşümü Olarak Elektrifikasyon" başlıklı ikinci panel, üretim deneyimi ile politika ve altyapı kararları arasında bağ kurmayı hedefledi. Fabrikaların temiz ve güvenilir enerjiye erişimi, tedarikçilerin dönüşüme katılımı, sorumlu batarya tedariki ve finansman koşulları aynı gündemde ele alındı. Böylece Türkiye'nin üretim ve mühendislik birikiminin Avrupa'nın düşük karbonlu geleceğine katkısı, yeni yatırımları mümkün kılacak iş birlikleriyle birlikte değerlendirildi.

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Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt'un moderatörlüğündeki panele Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu İş Birliği Bölümü Başkanı Maria Luisa Wyganowski ve LG Energy Solution Dış İlişkiler Müdürü Kwanhwi Kim katıldı. Panelde üreticilerin, kamu kurumlarının, enerji sektörünün ve tedarikçilerin sorumlulukları ile önümüzdeki bir yılda ilerleme sağlanabilecek alanlar değerlendirildi.

Türkiye ve Romanya aynı üretim ve mühendislik sisteminin parçası

Avrupa'nın en büyük ticari araç üretim merkezi konumunda bulunan Ford Otosan Kocaeli Fabrikalarında Transit ve Custom ailesini elektrikli ve hibrit versiyonları ile, Craiova'da Courier ve Puma ailesinin tüm versiyonlarını üreten şirket, elektrikli araç yatırımlarını iki ülkeyi birbirine bağlayan üretim ve mühendislik ağı içinde yürütüyor. Craiova'daki batarya montaj hattı da elektrikli araç üretimini destekliyor. Türkiye'deki ticari araç mühendisliği ve tedarikçi birikimi ile Romanya'daki üretim yetkinliklerinin birbirini tamamladığı bu yapı, şirketin "Made with Europe" yaklaşımının temelini oluşturuyor. Ford Motor Company ile Ford Otosan, araç ve ürün portföyünden üretim süreçlerine uzanan dönüşümü birlikte ilerletiyor.

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"İklim hedefleri yatırım kararlarına dönüşmeli"

Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt, elektrifikasyonun başarısı için teknoloji yatırımlarının altyapı ve finansman kararlarıyla birlikte ele alınması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"İklim hedefleri yatırım kararlarına dönüşmeli. Bir teknolojinin çalışıp çalışmadığının yanı sıra, onu kimin finanse edeceğini, hangi altyapıya ihtiyaç duyduğunu ve tedarikçilerin bu dönüşümü bizimle birlikte gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğini de sormalıyız. Elektrifikasyon, yollara elektrikli araç çıkarmaktan çok daha fazlasını ifade ediyor."

Üretimin dönüşümüne ilişkin değerlendirmesinde ise Özyurt, "Elektrifikasyon; üretimde, enerji altyapısında, batarya değer zincirlerinde ve politika çerçevelerinde, finansman ve teşviklerle birlikte eş zamanlı ilerleme gerektiriyor. Şirketimiz açısından, dönüşümün ölçeklenebilir ve sürdürülebilir olması için hem ürettiğimiz araçları hem de onları üretme biçimimizi dönüştürmek büyük önem taşıyor" dedi.

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Özyurt, "Made with Europe" yaklaşımını, Avrupa'nın dönüşümüne katkıda bulunan yetkinlikleri, tedarikçileri ve yatırımları kapsayan sınır ötesi sanayi iş birliği olarak tanımladı.

"Birlikte üretiyor, birlikte yatırım yapıyoruz"

Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, çevresel performansın pazara erişimin koşullarından biri haline geldiğini ve sürdürülebilirlik gerekliliklerinin tüm değer zincirine yayıldığını belirtti. Karbon hesaplama yöntemlerinin uyumuna, güvenilir doğrulama süreçlerinin karşılıklı tanınmasına ve dijital ürün pasaportlarının birlikte çalışabilirliğine dikkat çeken Tuzcu, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki sanayi bağlarına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

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"Rekabet gücümüzü ortaklığımız üzerine inşa etmemiz gerektiğine inanıyoruz. Avrupa'dan söz ederken Türkiye bunun doğal bir parçasıdır. Gümrük Birliğimiz bir serbest ticaret anlaşmasından çok daha fazlasını ifade ediyor. Birbirine bağlı pazarlarımız var; düzenlemelerimiz ve kurallarımız uyumlu. Birlikte üretiyor, birlikte yatırım yapıyoruz. Yeşil bir gelecek istiyorsak hibrit ve elektrikli araçlarda pazara erişimi kısıtlamamalıyız."

"Sanayi planlaması ile enerji planlaması birlikte ilerlemeli"

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu İş Birliği Bölümü Başkanı Maria Luisa Wyganowski, elektrifikasyonun fabrikaların temiz ve güvenilir enerjiye erişimi, tedarikçilerin dönüşümü, çalışanların yeni beceriler kazanması ve erişilebilir şarj altyapısıyla birlikte düşünülmesi gerektiğini söyledi. Küçük tedarikçilerin teknik bilgiye ve yatırıma hazır projeler geliştirmek için desteğe ihtiyaç duyduğunu belirten Wyganowski, Kasım 2027'ye kadar bir grup tedarikçinin enerji ihtiyaçlarının ve emisyon kaynaklarının değerlendirilerek yatırım önerileri hazırlanmasını hedeflediklerini aktardı. Bu hedefin bir finansman taahhüdü olmadığını belirten Wyganowski şunları söyledi:

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"Bu unsurların hepsinin aynı anda koordine edilmesini sağlamalıyız. Çünkü bunlardan biri eksik olduğunda dönüşümün tamamı daha maliyetli hale geliyor ve süreç yavaşlıyor. Sanayi planlaması ile enerji planlaması birlikte ilerlemeli. Türkiye'deki tedarikçiler daha temiz, daha verimli ve daha rekabetçi hale geldiğinde Avrupa Birliği de bundan yararlanıyor."

"Üreticiler nasıl ürettiklerini de verilerle ortaya koymalı"

LG Energy Solution Dış İlişkiler Müdürü Kwanhwi Kim, batarya üreticilerinin sorumluluğunun hammadde tedarikinden geri dönüşüme kadar uzandığını belirtti. Şirketin karbon ayak izi, malzeme performansı ve sorumlu tedarike ilişkin verileri tek platformda yöneten bir sistem geliştirdiğini aktaran Kim, 2027 için batarya pasaportunu somut bir çıktı olarak gördüklerini ve bunun tüm değer zincirinin ortak çabasını gerektirdiğini söyledi:

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"Üreticiler artık yalnızca neyi ürettiklerini değil, nasıl ürettiklerini de verilerle ortaya koymalı. Hedefimiz yalnızca daha fazla veri toplamak değil; karşılaştırılabilen ve birbiriyle ilişkilendirilebilen veriler elde etmek. Uçtan uca izlenebilirlik, malzeme tedarikçilerinden batarya ve araç üreticilerine, geri dönüşüm ve yeniden kullanım şirketlerine kadar herkesin ortak çalışmasını gerektiriyor."

Şirket, "Gelecek Şimdi" sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda elektrikli ticari mobiliteyi; fabrikaların ve tedarikçilerin dönüşümü ile müşterilerin kullanım ihtiyaçlarını birlikte gözeterek geliştiriyor.

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Ford Otosan'dan COP31'de iki panel, tek vizyon: Dönüşüm tüm ekosistemle birlikte mümkün

Ford Otosan, COP31 kapsamında 16 Kasım'da iki panele ev sahipliği yaptı. İlk panel, "Ekosisteme Liderlik Etmek: Otomotiv Değer Zincirinde Karbonsuzlaşmanın Ölçeklendirilmesi" başlığıyla, tedarikçilerin dönüşüm yatırımlarını mümkün kılan yetkinlik, satın alma koşulları, finansman ve kamu desteği unsurlarına odaklandı. Güven Özyurt, ilk panelde de sürdürülebilirliğin Ford Otosan'da tedarikçi yönetiminin ve satın alma kararlarının merkezinde yer aldığını, karbonsuzlaşmanın her zaman büyük yatırımlarla başlamak zorunda olmadığını; doğru veri, ölçüm ve kaynak verimliliğinin anlamlı sonuçlar oluşturabileceğini vurgulamıştı. İkinci panel ise elektrifikasyonu üretim, enerji altyapısı, batarya değer zinciri, politika çerçeveleri ve finansman ekseninde ele alarak ilk panelde gündeme gelen ekosistem yaklaşımını tamamladı.