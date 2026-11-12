Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Greta Thunberg: Gezegen ölmüyor, öldürülüyor

        Greta Thunberg: Gezegen ölmüyor, öldürülüyor

        İSVEÇLİ iklim aktivisti Greta Thunberg, iklim krizinin artık yaşam ve ölüm meselesi haline geldiğini belirterek, "Gezegen ölmüyor, öldürülüyor ve kimin tarafından olduğunu biliyoruz. Kimse imdadımıza yetişmiyor" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 12:43 Güncelleme:
        Greta Thunberg: Gezegen ölmüyor, öldürülüyor

        İSVEÇLİ iklim aktivisti Greta Thunberg, iklim krizinin artık yaşam ve ölüm meselesi haline geldiğini belirterek, "Gezegen ölmüyor, öldürülüyor ve kimin tarafından olduğunu biliyoruz. Kimse imdadımıza yetişmiyor" dedi.

        Antalya'da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın (COP31) dördüncü gününde, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, beraberindeki Nepalli Sagar Dhakal, Avustralyalı yerli halk temsilcisi Ricky Day, Filistinli Muhammed Usruf ve Afrika kökenli aktivist Celene Simbi ile konferansın medya merkezinde basın toplantısı düzenledi. İklim değişikliğinin dünya genelindeki etkilerinin ele alındığı toplantıda Thunberg, iklim krizinin insan yaşamı, doğal ekosistemler ve biyolojik çeşitlilik üzerindeki tehditlerine dikkati çekti.

        REKLAM

        'YAŞAM VE ÖLÜM'

        İklim krizinin gelecekte yaşanabilecek bir tehdit değil, bugün dünyanın dört bir yanında etkileri hissedilen bir gerçek olduğunu belirten Greta Thunberg, "Hepimiz buradayız çünkü iklim krizinin zaten burada ve şu anda olduğunu biliyoruz. Bu artık bir yaşam ve ölüm meselesi. Dünyanın dört bir yanında gördüğümüz felaket eğilimleri katlanarak daha da kötüleşmeye devam edecek. Üstelik bu gelişmeler tahmin edilenden daha kötü ve daha hızlı gerçekleşiyor. Buna göre hareket etmeye başlamalıyız" dedi.

        'GERİ DÖNÜŞÜ YOK'

        İklim değişikliğinin doğa üzerindeki etkilerinin giderek ağırlaştığını vurgulayan Thunberg, "Konuştuğumuz şu anda, asla geri alamayacağımız paha biçilemez hayatları, ekosistemleri ve türleri kaybediyoruz. İklim krizi aynı zamanda bir adaletsizlik krizidir. Bu krizin ortaya çıkmasında en az sorumluluğu bulunan insanlar, sonuçlarından en ağır ve en hızlı şekilde etkileniyor" diye konuştu.

        REKLAM

        'GEZEGEN ÖLDÜRÜLÜYOR'

        İklim kriziyle birlikte ekolojik yıkımın da giderek büyüdüğünü ifade eden Thunberg, "Daha fazla ekolojik yıkımın yaşandığı, temel haklarımızın tehlikeye atıldığı ve temel ihtiyaçların lüks haline geldiği bir geleceğe doğru ilerliyoruz. Gezegen ölmüyor, öldürülüyor ve kimin tarafından olduğunu biliyoruz. Kimse imdadımıza yetişmiyor" dedi.

        'HERKESİN GÖREVİ'

        İnsan haklarının korunması ve iklim krizinin etkileriyle mücadelede bireysel ve toplumsal sorumlulukların önemine değinen Thunberg, "İnsan haklarımız devletler ve diğer kurumlar tarafından tehdit edildiğinde, bunları savunmak hepimizin görevi haline gelir. Ancak ne kadar ayrıcalıklıysanız ayağa kalkma, sorumluluk üstlenme ve yalnızca kendi haklarınızı değil, herkesin insan haklarını savunma yükümlülüğünüz de o kadar büyüktür" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TCMB enflasyon tahminlerini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminlerini yükseltti
        Doktor Pelin Pınar 8. kattan düşüp ölmüştü... Sır perdesi aralanıyor!
        Doktor Pelin Pınar 8. kattan düşüp ölmüştü... Sır perdesi aralanıyor!
        Dev proje için 25 teklif
        Dev proje için 25 teklif
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        Kanada ile yeni nükleer anlaşma
        Kanada ile yeni nükleer anlaşma
        "Netanyahu İran'la savaş başlatmayı çıkış yolu olarak görüyor"
        "Netanyahu İran'la savaş başlatmayı çıkış yolu olarak görüyor"
        Sigorta Sayfası COP31'de
        Sigorta Sayfası COP31'de
        Kadın doktor ile hemşire arasında arbede yaşandı!
        Kadın doktor ile hemşire arasında arbede yaşandı!
        Kaşıntı şikayetiyle gitti, kanser olduğunu öğrendi
        Kaşıntı şikayetiyle gitti, kanser olduğunu öğrendi
        Elon Musk 'Çapkın Çipçiye' sahip çıktı
        Elon Musk 'Çapkın Çipçiye' sahip çıktı
        İnsan vücudunun ortalama sıcaklığı 150 yılda neden düştü?
        İnsan vücudunun ortalama sıcaklığı 150 yılda neden düştü?
        10 can verdiğimiz okul saldırısında başsavcılıktan flaş itiraz
        10 can verdiğimiz okul saldırısında başsavcılıktan flaş itiraz
        GLP-1 ilaçlarını bırakmak kalp krizi, felç ve ölüm riskini ikiye katlayabilir
        GLP-1 ilaçlarını bırakmak kalp krizi, felç ve ölüm riskini ikiye katlayabilir
        Engelli oğlu hakkında konuştu
        Engelli oğlu hakkında konuştu
        ABD Savunma Bakanı'na "sessiz olun" uyarısı
        ABD Savunma Bakanı'na "sessiz olun" uyarısı
        Sane'nin menajerinden ayrılık iddialarına yanıt!
        Sane'nin menajerinden ayrılık iddialarına yanıt!
        Öğretmen, tartıştığı astsubay eşini bıçakladı!
        Öğretmen, tartıştığı astsubay eşini bıçakladı!
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        G.Saray'ın vazgeçilmez ikilisi!
        G.Saray'ın vazgeçilmez ikilisi!
        "Şükür canımdan olmadım"
        "Şükür canımdan olmadım"

        Benzer Haberler

        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Türkiye'nin COP31 pavilyonu Anadolu'nun kültü...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Türkiye'nin COP31 pavilyonu Anadolu'nun kültü...
        Bakan Bolat: "İklim politikalarının küresel ekonomiyi parçalamamasını sağla...
        Bakan Bolat: "İklim politikalarının küresel ekonomiyi parçalamamasını sağla...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - "Dünya Nükleer Günleri" etkinliği "Gençlik Gü...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - "Dünya Nükleer Günleri" etkinliği "Gençlik Gü...
        COP31'de dördüncü gün; gündem sıfır atık (4)
        COP31'de dördüncü gün; gündem sıfır atık (4)
        Carlos Torres Vila: "BBVA, 2025'ten bu yana sürdürülebilir elektrifikasyon...
        Carlos Torres Vila: "BBVA, 2025'ten bu yana sürdürülebilir elektrifikasyon...
        Vila: BBVA, 2025'ten bu yana sürdürülebilir elektrifikasyonda yaklaşık 60 m...
        Vila: BBVA, 2025'ten bu yana sürdürülebilir elektrifikasyonda yaklaşık 60 m...