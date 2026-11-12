İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - "Dünya Nükleer Günleri" etkinliği "Gençlik Günü" programıyla başladı

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında düzenlenen Dünya Nükleer Günleri'nde, küresel nükleer enerji kapasitesinin 2050'ye kadar üç katına çıkarılması hedefi doğrultusunda gençlerin yetiştirilmesi, nitelikli insan kaynağının geliştirilmesi ve uluslararası işbirliğinin önemi vurgulandı.

COP31 kapsamında Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından düzenlenen "Dünya Nükleer Günleri" etkinliği "Gençlik Günü" programıyla başladı.

Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, buradaki konuşmasında, "Dünyanın nükleer enerji alanındaki en yetkin ve etkili uzmanları, enerji sektörünün bu öncü alanında önümüzdeki on yıllara yön verecek teknolojik gelişmeleri ve karşılaşacağımız zorlukları değerlendirecek. Bu önemli buluşmanın Gençlik Günü ile başlaması ise son derece anlamlı. Çünkü tartışmalarımıza, bundan 30, 40, 50, hatta 60 yıl sonra da bu gezegende yaşayacak ve geleceği şekillendirecek gençlerle başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Nükleer enerji sektörünün geleceğinde gençlerin oynayacağı role dikkati çeken Likhachev, şunları kaydetti:

"Bugün üzerinde konuşacağımız tüm planları ve hayata geçirmeyi hedeflediğimiz fikirleri gerçeğe dönüştürecek olanlar gençlerimizdir. Bu nedenle bugün, geleceğe sizin gözünüzden bakabilmek bizim için özellikle önemli. Sizleri nelerin heyecanlandırdığını, hangi zorlukları üstlenmeye hazır olduğunuzu ve nasıl bir nükleer enerji sektörü hayal ettiğinizi anlamak istiyoruz. İşte bu bakış açısı, nesiller boyu gençlere ilham verecek hedefler belirlememize ve nükleer enerji ailemize her geçen gün daha fazla sayıda, bu alana tutkuyla bağlı ve heyecan duyan insanın katılmasını sağlamamıza yardımcı olacak."

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- "Akkuyu NGS'de Rusya'da eğitim almış Türk uzmanlar halihazırda görev yapıyor"

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov da sanayileşme, yapay zeka teknolojilerindeki ilerleme ve kentleşmenin enerji talebini artırdığını, bu talebi karşılarken sera gazı emisyonlarını azaltmanın gündemdeki en büyük zorluklardan biri olduğunu söyledi.

Reşetnikov, 2060'a kadar karbon nötrlüğüne ulaşmayı hedefleyen Rusya'nın bu süreçte ekonomik büyüme hızını korumaya ve vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya önem verdiğini belirterek, "Hem dünyanın artan enerji ihtiyacını karşılayabilecek hem de emisyonların azaltılmasına katkı sağlayabilecek teknolojilerden söz ettiğimizde, nükleer enerji ilk sıralarda yer alıyor." dedi.

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Rusya'da üretilen elektriğin yaklaşık beşte birinin nükleer enerji santrallerinden sağlandığını aktaran Reşetnikov, "Rosatom, 13 ülkede 40'tan fazla nükleer güç ünitesinin inşasını yürütüyor. Rus nükleer teknolojilerinin diğer ülkelere kazandırılmasının en önemli özelliklerinden biri, bu ülkelerde yalnızca nükleer santraller inşa etmekle kalmayıp esasen bir nükleer sanayi altyapısı da oluşturmamızdır." diye konuştu.

Reşetnikov, bu altyapının oluşturulmasında ilk adımı gençlerin eğitimi ve nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesiyle attıklarını, bu yaklaşımın ise Rusya'nın nükleer enerji alanında küresel rekabet gücünü desteklediğini dile getirdi.

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Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni (NGS) bu yaklaşıma örnek gösteren Reşetnikov, "Bunun somut bir örneğini görmek için uzağa gitmemize gerek yok. Bugün burada, Türkiye'de inşası devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde, Rusya'da eğitim almış Türk uzmanlar halihazırda görev yapıyor." ifadelerini kullandı.

- "Akkuyu, çok büyük bir uluslararası çabanın ürünü"

Dünya Nükleer Birliği (WNA) Genel Direktörü Sama Bilbao y Leon da sektörün geleceğinin insan kaynağına bağlı olduğunu belirterek, "Günün sonunda, bugüne kadar inşa edilen her reaktör, bir hastanın tedavisinde kullanılan her izotop ve henüz gerçekleşmemiş her atılım, bunların hepsi insanlara bağlı." dedi.

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Bilbao y Leon, dünyada yaklaşık 4 milyar kişinin 30 yaşın altında olduğuna dikkati çekerek, gençlerin ekonomileri, teknolojiyi ve geleceğin enerji sistemlerini şekillendirme sorumluluğu taşıdığını dile getirdi.

Yaklaşık 3 yıl önce Dubai'de düzenlenen COP28'de küresel nükleer enerji kapasitesini 3 katına çıkarma bildirgesini 22 ülkenin imzaladığını ve bugün bu sayının 39'a ulaştığını kaydeden Bilbao y Leon, hükümetlerin tüm taahhütlerini yerine getirmesi ve hedeflerine ulaşması halinde küresel nükleer kapasitenin 2050'de 1400 gigavatı aşacağını aktardı.

Bilbao y Leon, dünya genelinde inşa halindeki kapasiteye ilişkin, "Bugün dünyanın dört bir yanında 88 gigavatlık nükleer kapasite inşa halinde. Buna burada, Türkiye'de, ilk elektrik üretimine hızla yaklaşan Akkuyu da dahil. Akkuyu, çok büyük bir uluslararası çabanın ürünü." diye konuştu.

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Taahhütlerin projelere, projelerin de programlara dönüştürülmesi gerektiğini vurgulayan Bilbao y Leon, "Küresel nükleer kapasiteyi üç katına çıkarmak için her birinize ihtiyacımız olacak." ifadesini kullandı.