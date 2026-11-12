Bakan Bolat, 'İş ve Yatırım Zirvesi'nde konuştu

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Türkiye olarak sanayinin uzun vadeli rekabet gücünü artırırken sanayide karbonsuzlaşmaya yönelik yatırımları hızlandırmak amacıyla uluslararası ortaklarla çalışmaya kararlı olduğunu açıkladı.

Bakan Ömer Bolat, Antalya'da gerçekleştirilen COP31 kapsamında, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından düzenlenen 'İş ve Yatırım Zirvesi'nde, 'Rekabet Gücü İçin Karbonsuzlaşma: Sanayinin Yeni Denklemi' panelinde konuştu. Türkiye'de sanayide karbonsuzlaşma sürecinin iki temel sonucu olması gerektiğini belirten Bolat, bunların emisyonların azaltılması ve rekabet gücünün artırılması olduğunu söyledi.

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Sanayide Karbonsuzlaşma Çalışma Grubu'nun tavsiyelerine işaret ederek, bunların önem taşıdığı üç alan olduğunu dile getiren Bakan Bolat, ilk olarak güvenilir bir karbon fiyatlandırma mekanizmasının şirketlerin yatırım yapmak için ihtiyaç duyduğu güveni ve öngörülebilirliği sağlaması gerektiğine dikkat çekti. Bolat, "Sanayide karbonsuzlaştırmaya yönelik projeler büyük ölçekli yatırımlar gerektirmekte ve sonuç vermeleri zaman almaktadır. Bu nedenle işletmelerin, gelecekteki karbon maliyetleri de dahil olmak üzere açık ve öngörülebilir düzenlemelere ihtiyacı var" dedi.

Türkiye'nin İklim Kanunu'nun 2026'da pilot uygulama aşamasına geçilen Emisyon Ticaret Sistemi'nin (ETS) yasal temelini oluşturduğunu vurgulayan Bolat, Bakanlığın koordinasyonunda Yeşil Mutabakat Eylem Planı'nı 2026-2030 dönemini kapsayacak şekilde güncellediklerini anlattı.

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Ticaret Bakanı Bolat, ikinci olarak karbon maliyetlerinin artık ülkelerle sınırlı olmadığını belirterek, iklimle ilişkili düzenlemelerin, uluslararası ticareti ve sanayinin rekabet gücünü giderek daha fazla şekillendirdiğini bildirdi.

Bakan Bolat, üçüncü olarak sanayide karbonsuzlaşmaya yönelik planların somut yatırım kararlarına dönüştürülmesi gerektiğini ifade ederek, bu noktada hükümetlerin, kalkınma bankalarının, teknoloji sağlayıcılarının ve sanayicilerin daha temiz üretimi finanse etmek ve düşük karbonlu ürünlere yönelik güvenilir talep oluşturmak amacıyla birlikte çalışmasının önem taşıdığını dile getirdi.

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Sanayide dönüşüm için öngörülebilir bir politika, düzenleme çerçevesi oluşturmak ve yeşil finansmanı devreye almak amacıyla önemli adımlar attıklarını belirten Bolat, "Bu süreç, doğru politikaları, finansmana erişimi ve sanayiyle yakın iş birliğini gerektirmektedir. COP31 Başkanı olarak Türkiye, sanayimizin uzun vadeli rekabet gücünü artırırken sanayide karbonsuzlaşmaya yönelik yatırımları hızlandırmak amacıyla uluslararası ortaklarımızla birlikte çalışmaya kararlıdır" diye konuştu.