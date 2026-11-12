Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Afrika'da Temiz Pişirme Liderler Yuvarlak Masa Toplantısı"nda konuştu:

        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Afrika'da Temiz Pişirme Liderler Yuvarlak Masa Toplantısı"nda konuştu:

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, dünyanın farklı bölgelerinde milyonlarca kişinin yemeklerini sağlığa zararlı yakıt ve yöntemlerle pişirmek zorunda kaldığını, bu durumun özellikle kadın ve çocukların sağlığını tehdit ettiğini belirterek, "Türkiye'de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 'Sağlıkta Türkiye Yüzyılı' diyerek koruyan, geliştiren ve üreten sağlık anlayışını hayata geçirdik. Bu anlayışla sağlık alanında kendi teknolojimizi geliştirmeyi, kendi ürünlerimizi üretmeyi ve tüm dünyaya katkı sunmayı hedeften öte bir sorumluluk olarak görüyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 17:21 Güncelleme:
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Afrika'da Temiz Pişirme Liderler Yuvarlak Masa Toplantısı"nda konuştu:

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, dünyanın farklı bölgelerinde milyonlarca kişinin yemeklerini sağlığa zararlı yakıt ve yöntemlerle pişirmek zorunda kaldığını, bu durumun özellikle kadın ve çocukların sağlığını tehdit ettiğini belirterek, "Türkiye'de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 'Sağlıkta Türkiye Yüzyılı' diyerek koruyan, geliştiren ve üreten sağlık anlayışını hayata geçirdik. Bu anlayışla sağlık alanında kendi teknolojimizi geliştirmeyi, kendi ürünlerimizi üretmeyi ve tüm dünyaya katkı sunmayı hedeften öte bir sorumluluk olarak görüyoruz." dedi.

        Memişoğlu, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, Türkiye COP31 Başkanlığı, Tanzanya, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) ve Temiz Yemek Pişirme İttifakı işbirliğinde gerçekleştirilen "Afrika'da Temiz Pişirme Liderler Yuvarlak Masa Toplantısı"nda konuştu.

        REKLAM

        Türkiye'nin Afrika ile ilişkilerinde karşılıklı dayanışma ve ortak kalkınmayı esas aldığını belirten Memişoğlu, kıtanın sorunlarına Afrikalıların öncülüğünde çözümler üretilmesini desteklediklerini ifade etti.

        Tanzanya ile dostluğun Türkiye-Afrika ilişkilerinde özel bir yere sahip olduğunu vurgulayan Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2017'deki Tanzanya ziyaretinde Afrika ülkelerine yönelik, "Türk milletinin Afrika'ya olan ilgisi çıkara değil, gönül bağlarına dayanıyor." sözlerini hatırlattı.

        Memişoğlu, Erdoğan'ın 31 Afrika ülkesine gerçekleştirdiği ziyaretlerin Türkiye'nin Afrika kıtasına ve kıtayla işbirliğine verdiği önemin somut göstergesi olduğunu kaydetti.

        REKLAM

        Sağlığın korunmasının ülkelerin ortak sorumluluğu olduğunu belirten Memişoğlu, geleneksel yemek pişirme yöntemlerinin özellikle kadın ve çocukların sağlığını tehdit ettiğine dikkati çekti.

        Türkiye'nin sağlık alanındaki tecrübelerini paylaşmaya hazır olduğunu dile getiren Memişoğlu, şunları kaydetti:

        "Türkiye'de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 'Sağlıkta Türkiye Yüzyılı' diyerek koruyan, geliştiren ve üreten sağlık anlayışını hayata geçirdik. Bu anlayışla sağlık alanında kendi teknolojimizi geliştirmeyi, kendi ürünlerimizi üretmeyi ve tüm dünyaya katkı sunmayı hedeften öte bir sorumluluk olarak görüyoruz. Koruyucu sağlık alanında da birikimimizi paylaşmaya hazırız."

        REKLAM

        Temiz pişirme yöntemlerine erişimin artırılması için ortak hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Memişoğlu, "Gelin bilgimizi, imkanlarımızı ve sorumluluklarımızı bu hedef etrafında birleştirelim. Annelerin güvenle yemek hazırladığı, çocukların temiz hava soluduğu, her sofranın sağlıkla buluştuğu bir gelecek için birlikte çalışalım." ifadelerini kullandı.

        - Tanzanya, temiz pişirmeye erişimi yüzde 80'e çıkarmayı hedefliyor

        Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan da temiz yemek pişirme çözümlerinin sağlık, çevre ve toplumsal kalkınma açısından önem taşıdığını belirtti.

        Paris'te 2024'te düzenlenen Temiz Yemek Pişirme Zirvesi'nden bu yana 22 Afrika ülkesinde yaklaşık 740 milyon dolarlık taahhüdün kullanıma sunulduğunu, 900 milyon dolarlık ilave finansman sözü verildiğini aktaran Hassan, toplam taahhüt miktarının 3,1 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

        REKLAM

        Afrika'da yaklaşık 1 milyar kişinin temiz pişirme yöntemlerine erişemediğine dikkati çeken Hassan, bu durumun her yıl yaklaşık 850 bin kişinin erken ölümüne yol açtığını kaydetti.

        Kadınların yakacak odun toplamak için zaman harcadığını ve yemek pişirirken zararlı dumana maruz kaldığını dile getiren Hassan, Tanzanya'nın 2024-2034 dönemini kapsayan ulusal stratejisiyle temiz pişirme çözümlerine erişimi yüzde 80'e çıkarmayı hedeflediğini söyledi.

        - Temiz pişirme çözümleri için finansman ve işbirliği çağrısı

        IEA Başkanı Fatih Birol da temiz yemek pişirme imkanlarına erişememeyi dünyadaki önemli eşitsizliklerden biri olarak nitelendirdi.

        REKLAM

        Dünya genelinde 2 milyar kişinin temiz pişirme imkanından yoksun olduğunu belirten Birol, Afrika'daki ailelerin beşte dördünün yemek hazırlamak için odun ve tarımsal atık gibi geleneksel yakıtları kullandığını ifade etti.

        Bu yöntemlerin hava kirliliğinin yanı sıra ormansızlaşmaya ve sera gazı emisyonlarına da neden olduğunu aktaran Birol, geleneksel yemek pişirme faaliyetlerinden kaynaklanan yıllık emisyonun 1,2 gigaton olduğunu bildirdi.

        IEA'nın bu alanda 25 yıldır çalışma yürüttüğüne dikkati çeken Birol, 2024'te Paris'te düzenlenen zirvede sağlanan finansman taahhütlerinin yaklaşık 740 milyon dolarlık bölümünün 28 Afrika ülkesindeki projelere aktarıldığını kaydetti.

        REKLAM

        Kenya, Nijerya, Tanzanya ve Senegal'de temiz pişirme sistemleri, yakıt altyapısı ve ocak dağıtımına yönelik projelerin desteklendiğini anlatan Birol, temiz pişirmeye erişimi artırmayı amaçlayan ikinci zirvenin 27-28 Ocak'ta Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenleneceğini bildirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beyaz Saray civarında silah sesleri
        Beyaz Saray civarında silah sesleri
        Halıya sarılı cesedin bağlantısı Beşiktaş saldırısına uzandı!
        Halıya sarılı cesedin bağlantısı Beşiktaş saldırısına uzandı!
        Trump'tan Vance'e ilk 'ültimatom'
        Trump'tan Vance'e ilk 'ültimatom'
        NVIDIA CEO'su Jensen Huang istifa etti
        NVIDIA CEO'su Jensen Huang istifa etti
        GSS borçlarının silinmesi için kanun teklifi
        GSS borçlarının silinmesi için kanun teklifi
        Yuva Köyü'nde sudan zehirlenme davasında karar çıktı!
        Yuva Köyü'nde sudan zehirlenme davasında karar çıktı!
        İş insanı villasında öldürüldü! Kesici alet izlerine rastlandı
        İş insanı villasında öldürüldü! Kesici alet izlerine rastlandı
        "Finansmanın yanında teknoloji de gerekiyor"
        "Finansmanın yanında teknoloji de gerekiyor"
        Dev proje için 25 teklif
        Dev proje için 25 teklif
        Kuyt'ın yeni adresini duyurdular!
        Kuyt'ın yeni adresini duyurdular!
        Kız çocuğu okul polisine bıçak çekti
        Kız çocuğu okul polisine bıçak çekti
        Yeni kariyerine adım attı
        Yeni kariyerine adım attı
        Mardin gezisi kabusa döndü! İnme geçiren kadını kuzen doktorlar kurtardı
        Mardin gezisi kabusa döndü! İnme geçiren kadını kuzen doktorlar kurtardı
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        Avustralyalı gençten ormanda 6 günlük 'yaşam' savaşı
        Avustralyalı gençten ormanda 6 günlük 'yaşam' savaşı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın COP31 temasları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın COP31 temasları
        Boşanma iddialarına yanıt
        Boşanma iddialarına yanıt
        Sigorta Sayfası COP31'de
        Sigorta Sayfası COP31'de
        TCMB enflasyon tahminlerini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminlerini yükseltti
        İnsan vücudunun ortalama sıcaklığı 150 yılda neden düştü?
        İnsan vücudunun ortalama sıcaklığı 150 yılda neden düştü?

        Benzer Haberler

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Afrika'da her beş haneden yaklaşık dördü...
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Afrika'da her beş haneden yaklaşık dördü...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Afrika'nın...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Afrika'nın...
        Bakan Memişoğlu: Her sofranın sağlıkla buluştuğu bir gelecek için birlikte...
        Bakan Memişoğlu: Her sofranın sağlıkla buluştuğu bir gelecek için birlikte...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Akkuyu NGS için yaklaşık 1000 Türk uzman eğit...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Akkuyu NGS için yaklaşık 1000 Türk uzman eğit...
        ALKÜ'lü öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu
        ALKÜ'lü öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu
        Alanya'nın geleceği için kapsamlı çalışma sürüyor
        Alanya'nın geleceği için kapsamlı çalışma sürüyor