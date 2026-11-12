Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Afrika'da her beş haneden yaklaşık dördü temiz pişirme imkânlarına erişebilmiş değil" "Bu durum karşı karşıya olduğumuz sorunun boyutunu açıkça göstermektedir" Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: "Annelerin güvenli yemek hazırladığı, çocukların temiz hava soluduğu bir gelecek için birlikte çalışalım"

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında gerçekleştirilen "Afrika'da Temiz Pişirme Liderler Yuvarlak Masa Toplantısı"nda, geleneksel pişirme yöntemlerinin insan sağlığı üzerindeki etkileri ele alındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Afrika'da yaklaşık bir milyar insanın sağlığa ve çevreye zararlı geleneksel yakıtlara bağımlı olduğunu belirterek, hane içi hava kirliliğinin her yıl yaklaşık 850 bin erken ölüme katkıda bulunduğunu söyledi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle dayanışmasına dikkat çekerek, temiz pişirme yöntemlerinin yaygınlaştırılması için uluslararası iş birliği çağrısında bulundu.

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Antalya'da gerçekleştirilen COP31 kapsamında "Afrika'da Temiz Pişirme Liderler Yuvarlak Masa Toplantısı" düzenlendi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun katıldığı toplantıda, Afrika ülkelerinde temiz enerjiye erişim, geleneksel pişirme yöntemlerinin insan sağlığı üzerindeki etkileri, sürdürülebilir kalkınma ve uluslararası iş birliği konuları ele alındı. Toplantıda özellikle geleneksel yakıt kullanımı nedeniyle ortaya çıkan hane içi hava kirliliğinin kadınlar ve çocuklar üzerindeki etkilerine dikkat çekildi.

"Bu sorunun yükünü en fazla kadınlar ve çocuklar taşımaktadır"

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, enerjiye erişimin ekonomik kalkınma ve toplumsal refahın temel unsurlarından biri olduğunu belirterek, "Bugün Afrika'da yaklaşık bir milyar insan, yemeklerini hazırlamak için hâlâ sağlığa ve çevreye zarar veren geleneksel yakıtlara ve pişirme yöntemlerine bağımlıdır. Kıta genelinde her beş haneden yaklaşık dördünün temiz pişirme imkânlarına erişememesi, karşı karşıya olduğumuz sorunun boyutunu açıkça göstermektedir. Bu durum yalnızca bir enerji açığı değildir. Aynı zamanda önemli bir halk sağlığı, kalkınma ve fırsat eşitliği meselesidir. Geleneksel pişirme yöntemlerinden kaynaklanan hane içi hava kirliliği, Afrika'da her yıl yaklaşık 850 bin erken ölüme katkıda bulunmaktadır. Bu sorunun yükünü ise en fazla kadınlar ve çocuklar taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

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"Afrika'ya bakışımız karşılıklı dayanışmaya dayanıyor"

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle tarihî ve insani bağlarına dikkat çekti. COP31 Başkanlığına, Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti'ne ve Uluslararası Enerji Ajansına teşekkür eden Memişoğlu, "Türkiye olarak bizim Afrika'ya bakışımız, tarihî ve insani bağlarımızdan aldığımız güçle tamamen karşılıklı dayanışmaya ve birlikte kalkınmaya dayalıdır. Afrika sorunlarına 'Afrikalı çözümler' ilkesi temelinde kıtanın refah ve barış içinde bir gelecek vizyonunu yürekten paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Türk milletinin Afrika'ya olan ilgisi çıkara değil, gönül bağlarına dayanıyor"

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Tanzanya ile Türkiye arasındaki dostluğun özel bir yere sahip olduğunu vurgulayan Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2017 yılında Tanzanya'ya gerçekleştirdiği ziyareti hatırlattı. Memişoğlu, "Tanzanya ile dostluğumuz, bu birliktelikte özel bir yere sahip. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 2017 yılında Tanzanya'yı ziyaretinde dost ve kardeş Afrika ülkelerine seslenirken şöyle demişti: 'Türk milletinin Afrika'ya olan ilgisi çıkara değil, gönül bağlarına dayanıyor.' Sayın Cumhurbaşkanımızın 31 Afrika ülkesine düzenlediği ziyaretler, Türkiye'nin Afrika kıtasına ve iş birliklerine verdiği önemin somut göstergesidir" diye konuştu.

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"Sağlığın korunması ülkelerin sınırlarını aşan ortak bir sorumluluktur"

Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle dayanışmasını güçlendirmeyi hedeflediğini belirten Memişoğlu, "Bizler bu gönül bağını birbirimizin derdini duyarak, bilgimizi paylaşarak ve birlikte çözüm üreterek güçlendirmek istiyoruz. Çünkü sağlığın korunması ülkelerin sınırlarını aşan ortak bir sorumluluktur. Bugün dünyanın farklı bölgelerinde milyonlarca insan yemeklerini sağlığa zararlı yakıt ve yöntemlerle pişirmek zorunda kalıyor. Bu durum, özellikle kadınların ve çocukların sağlığını tehdit ediyor" dedi.

"Koruyucu sağlık alanında birikimimizi paylaşmaya hazırız"

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Türkiye'nin sağlık alanındaki çalışmalarına değinen Bakan Memişoğlu, "Türkiye'de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 'Sağlıkta Türkiye Yüzyılı' diyerek koruyan, geliştiren ve üreten sağlık anlayışını hayata geçirdik. Bu anlayışla, sağlık alanında kendi teknolojimizi geliştirmeyi, kendi ürünlerimizi üretmeyi ve tüm dünyaya katkı sunmayı hedeften öte bir sorumluluk olarak görüyoruz. Koruyucu sağlık alanında da birikimimizi paylaşmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

"Her sofranın sağlıkla buluştuğu bir gelecek için birlikte çalışalım"

Dünya genelinde temiz pişirme yöntemlerine erişemeyen ülkelerin bulunduğuna dikkat çeken Memişoğlu, Antalya'daki toplantıda ortaya konulan iradenin somut adımlara dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı. Memişoğlu, "Dünya genelinde temiz pişirme yöntemlerine ulaşamayan ülkeler var. Antalya'da ortaya koyduğumuz irade, bu sorunun çözümünde atılacak adımlarla anlam kazanacaktır. Gelin, bilgimizi, imkânlarımızı ve sorumluluklarımızı bu hedef etrafında birleştirelim. Annelerin güvenli yemek hazırladığı, çocukların temiz hava soluduğu, her sofranın sağlıkla buluştuğu bir gelecek için birlikte çalışalım" sözleriyle konuşmasını tamamladı.