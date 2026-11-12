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        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Afrika'nın İklim Eylemindeki Liderliği" başlıklı Yüksek Düzeyli Diyalog Toplantısı'nda konuştu:

        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Afrika'nın İklim Eylemindeki Liderliği" başlıklı Yüksek Düzeyli Diyalog Toplantısı'nda konuştu:

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Dünyanın en genç nüfusuna, muazzam yenilenebilir enerji potansiyeline ve giderek artan endüstriyel hedeflere sahip olan Afrika, sürdürülebilir büyüme için muazzam fırsatlar sunmaktadır. Ortak görevimiz, iklim eylemlerinin bu fırsatları kısıtlaması yerine desteklemesini sağlamaktır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 17:14 Güncelleme:
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Afrika'nın İklim Eylemindeki Liderliği" başlıklı Yüksek Düzeyli Diyalog Toplantısı'nda konuştu:

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Dünyanın en genç nüfusuna, muazzam yenilenebilir enerji potansiyeline ve giderek artan endüstriyel hedeflere sahip olan Afrika, sürdürülebilir büyüme için muazzam fırsatlar sunmaktadır. Ortak görevimiz, iklim eylemlerinin bu fırsatları kısıtlaması yerine desteklemesini sağlamaktır." dedi.

        Yılmaz, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Selimiye Salonu'nda Türkiye, Çad ve Mozambik ev sahipliğinde düzenlenen "Afrika'nın İklim Eylemindeki Liderliği: Dirençlilik, Uyum ve Sürdürülebilir Kalkınma" başlıklı Yüksek Düzeyli Diyalog Toplantısı'nda konuştu.

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        Cevdet Yılmaz, Afrika'nın küresel sera gazı emisyonlarına çok az katkıda bulunmasına rağmen, iklim değişikliğinin etkilerinden orantısız bir payı üstlendiğini söyledi.

        Kuraklık ve sellerin, tarımsal üretimi, geçim kaynaklarını ve altyapıyı tehdit ederken, sınırlı enerji erişimi ve finansman kısıtlamalarının ekonomik kalkınmayı engellemeye devam ettiğini belirten Yılmaz, "Afrika, sadece zayıf taraflarıyla tanımlanmamalıdır. Dünyanın en genç nüfusuna, muazzam yenilenebilir enerji potansiyeline ve giderek artan endüstriyel hedeflere sahip olan Afrika, sürdürülebilir büyüme için muazzam fırsatlar sunmaktadır. Ortak görevimiz, iklim eylemlerinin bu fırsatları kısıtlaması yerine desteklemesini sağlamaktır." değerlendirmesini yaptı.

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        Yılmaz, Afrikalı liderlerin, Nairobi Deklarasyonu ve Addis Ababa Deklarasyonu ile ortak bir gündem ortaya koyduğunu hatırlatarak, dirençli tarım, su sistemleri ve küçük çiftçinin korunmasının aynı zamanda gıda güvenliğine, istihdama ve toplumsal istikrara yatırım olduğunu, iklim finansmanının bu alanlara yönlendirildiğinde hem insanları koruduğunu hem de kalkınmayı hızlandırdığını ifade etti.

        Cevdet Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Türkiye, Afrika ile ilişkilerini eşit ortaklık ve karşılıklı kazanç temelinde inşa etmiştir. Kıtanın hemen her ülkesinde büyükelçiliklerimiz, TİKA ofislerimiz ve iş insanlarımız sahadadır. Su kuyularından hastanelere, tarımdan eğitime kadar binlerce projeyi Afrikalı kardeşlerimizle birlikte hayata geçirdik. İklim alanında da aynı anlayışla hareket ediyoruz. COP31 Başkanlığımızın Eylem Gündemi'nde Afrika'nın öncelikleri özel bir yere sahiptir, Afrika'da Temiz Yemek Pişirme, en az gelişmiş ülkeler için Yeşil Sanayileşme Kolaylaştırma Mekanizması (LDC-GIF) ve şehirlerin dirençliliği için SURFF. Afrika'nın ihtiyacı yeni vaatler değil, finansmana erişimdir. Bu nedenle ülkelerin kendi önceliklerine dayanan projeleri yatırım yapılabilir olgunluğa taşımak ve doğru finansman ortaklarıyla buluşturmak için İklim Uygulama Köprüsü'nü (BRIDGE) kurduk. Sizlerden üç ricamız var. Birincisi, maliyetlendirilmiş uyum planlarınızı ve proje portföylerinizi bizimle paylaşın. İkincisi, finansmana erişimde karşılaştığınız somut engelleri açıkça dile getirin. Üçüncüsü, Antalya'dan COP32 Etiyopya'ya uzanan süreçte ortak Afrika yaklaşımını birlikte güçlendirelim."

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        Yılmaz, Libya'nın başkenti Trablus'ta 8-9 Aralık'ta gerçekleştirilmesi planlanan 4. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin, yatırım, enerji, altyapı ve sürdürülebilir kalkınma alanlarındaki işbirliğini derinleştirmek adına önemli bir fırsat sunacağını vurguladı.

        Afrika'nın iklim liderliğinin, dünyanın geri kalanı için bir ilham kaynağı olduğunu dile getiren Yılmaz, Türkiye'nin, bu liderliğin yanında durmaya, sözleri yatırıma, yatırımları sonuca dönüştürmek için Afrikalı kardeşleriyle omuz omuza çalışmaya devam edeceğini söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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