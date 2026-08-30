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        GÜNCELLEME 2 - Antalya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınına karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2026 - 16:23 Güncelleme:
        GÜNCELLEME 2 - Antalya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınına karadan müdahale ediliyor.

        Düzağaç Mahallesi Ayrancı mevkisindeki yayla alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine sevk edilen 3 uçak, 15 helikopter, 54 arazöz, 4 iş makinesi ve 350 personelle yoğun çam ağaçlarının bulunduğu bölgede etkili olan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

        Yangın söndürme çalışmalarına destek olmak isteyen Düzağaç, Burmahan ve çevre mahallelerden vatandaşlar da otomobil ve traktörleriyle bölgeye gitti.

        Orman Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen yangının enerjisinin, ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle düşürüldüğünü bildirdi.

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        Açıklamada, "Yangını tamamen kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

        Manavgat Kaymakamı Adil Karataş, AA muhabirine, ekiplerin yangını kontrol altına almak için yoğun şekilde mücadele verdiğini söyledi.

        Bölgede esen rüzgarın durduğunu belirten Karataş, "Orman yangını vadi kısmında çıktı, akşam saatleri olduğu için karadan müdahale devam ediyor. Biz de bölgede çalışmalarımızı yaptık, yangını kısa sürede kontrol altına almaya çalışıyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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