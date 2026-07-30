GÜNCELLEME - Akseki'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Antalya'nın Akseki ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Güçlüköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Akseki Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Akseki Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.