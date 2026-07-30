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        GÜNCELLEME - Akseki'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Antalya'nın Akseki ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 23:42 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Akseki'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Antalya'nın Akseki ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Güçlüköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Akseki Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Akseki Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı.

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