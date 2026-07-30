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        Kaş'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Antalya'nın Kaş ilçesinde önceki gün başlayan orman yangını, havadan ve karadan yürütülen yoğun müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 17:29 Güncelleme:
        Kaş'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Antalya'nın Kaş ilçesinde önceki gün başlayan orman yangını, havadan ve karadan yürütülen yoğun müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

        Üzümlü Mahallesi'nde 28 Temmuz'da başlayan yangına ekipler, havadan ve karadan zorlu arazi şartlarına rağmen müdahale etti.

        Bugün de sabahın ilk ışıklarıyla birlikte helikopter ve uçakların da destek verdiği söndürme çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı.

        Yangının yaşandığı bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

        Öte yandan, bugün öğle saatlerinde Karadağ Mahallesi'nde çıkan orman yangını da ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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