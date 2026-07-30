Akseki'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Antalya'nın Akseki ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Güçlüköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor.

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