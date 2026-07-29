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        GÜNCELLEME - Antalya'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

        Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki bir iş yerinde çıkan ve 2 iş yerine sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 15:07 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Antalya'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

        Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki bir iş yerinde çıkan ve 2 iş yerine sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Pazarcı Mahallesi'ndeki bir yapı markette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Gazipaşa Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Rüzgarın da etkisiyle alevler, yapı marketin yakınındaki 2 iş yerine sıçradı.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, 3 iş yeri zarar gördü.






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