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        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri GÜNCELLEME - Kemer'deki orman yangınına ekiplerin karadan müdahalesi akşam saatlerinde sürüyor

        GÜNCELLEME - Kemer'deki orman yangınına ekiplerin karadan müdahalesi akşam saatlerinde sürüyor

        Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin karadan müdahalesi akşam saatlerinde de devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 22:04 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Kemer'deki orman yangınına ekiplerin karadan müdahalesi akşam saatlerinde sürüyor

        Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin karadan müdahalesi akşam saatlerinde de devam ediyor.

        Ulupınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, yangını kontrol altına almak amacıyla akşam saatlerinde de çalışmalarını sürdürüyor.

        Söndürme çalışmalarına mahalle sakinleri su taşıyarak destek olmaya çalışıyor.

        Yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ile 50 teknik personel ve yangın söndürme işçisiyle karadan müdahale ediliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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