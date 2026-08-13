GÜNCELLEME - Kemer'deki orman yangınına ekiplerin karadan müdahalesi akşam saatlerinde sürüyor

Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin karadan müdahalesi akşam saatlerinde de devam ediyor.

Ulupınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak amacıyla akşam saatlerinde de çalışmalarını sürdürüyor.

Söndürme çalışmalarına mahalle sakinleri su taşıyarak destek olmaya çalışıyor.

Yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ile 50 teknik personel ve yangın söndürme işçisiyle karadan müdahale ediliyor.