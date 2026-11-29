Memorial Antalya Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü'nden Op. Dr. Timur Uğurlu, toplumda gebelik konusunda kulaktan dolma pek çok bilgi dolaştığını bunun da anne adaylarını yanlış yönlendirilebildiğini belirterek doğru bilinen yanlışlar hakkında bilgi verdi.

Memorial Antalya Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü'nden Op. Dr. Timur Uğurlu, hamileliğin bir kadının hayatında en özel ve dönüştürücü dönemlerden birisi olduğunu ve bu süreçte anne adayının vücudunda pek çok fizyolojik değişiklik yaşanırken, hem anne hem de bebek sağlığının korunması için beslenme, yaşam tarzı ve günlük alışkanlıklara büyük özen gösterilmesi gerektiğini belirtti. Ancak toplumda gebelik konusunda kulaktan dolma pek çok bilgi dolaştığını ve anne adaylarını yanlış yönlendirebildiğini söyledi. Sağlıklı bir gebelik süreci için bilimsel verilere dayalı, güvenilir bilgilere başvurmak büyük önem taşıdığının altını çizen Op. Dr. Timur Uğurlu, gebelikte sık karşılaşılan doğru bilinen yanlışlar hakkında bilgi verdi.

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En önemli yanlış beslenme konusunda

"Hamilelikte çok yemek yersem, bebek daha sağlıklı olur" söyleminin yanlış olduğunu belirten Uğurlu, "Hamilelikte önemli olan çok yemek değil, dengeli ve kaliteli beslenmedir. Az az ve sık sık beslenmek (günde 3 ana + 3 ara öğün) önerilir. Fazla kilo alımı; gebelik tansiyonu, gebelik şekeri ve iri bebek gibi riskleri artırabilir. Bir diğer yanlışta "Hamilelikte her türlü gıda tüketilebilir"dir. Hamilelikte bazı gıdalar kesinlikle tüketilmemelidir. Çiğ et, çiğ köfte, kabuklu deniz ürünleri, midye, suşi, salam, sucuk, sosis, tütsülenmiş etler ve kokoreç yasaklıdır. Kavanoz turşuları yüksek tuz ve katkı maddesi içerdiği için uzak durulmalıdır. Abur cubur tüketimine de sınırlama getirilmelidir" dedi.

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"Bitki çayları hamilelikte sakıncalıdır" bilgisi yanlış

Uğurlu, hamilelikte bitki çaylarının ölçülü olarak tüketilebileceğinin belirterek, "Özellikle kabızlık şikayetine iyi gelen bitki çayları günde 12 bardak içilebilir. Adaçayının düşüğe neden olduğu iddiası bilimsel olarak kanıtlanmamıştır. Hamilelikte haftada 2 kez ton balığı tüketilebilir. Balık tüketimi omega3 açısından faydalıdır. Ancak derin deniz balıklarında ağır metal riski nedeniyle ilk 3 ayda dikkatli olunmalıdır. "Hamilelikte spor yapılmaz" bilgisi de yanlış. Hamileliğin hemen hemen tüm dönemlerinde spor yapılabilir. En uygun sporlar yürüyüş ve yüzmedir. Haftada en az 2 gün yürüyüş önerilir. İlk 3 ayda düşük riski olan anne adayları spor konusunda doktoruna danışmalıdır" ifadelerini kulandı.

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Araba kullanılabilir

Hamilelikte araba kullanılmaz gibi bir yanlışında bulunduğunu belirten Uğurlu, "Hamilelikte araba kullanılabilir. Emniyet kemeri göğüs ve göbeğin altından geçirilerek takılmalıdır. 37. haftadan sonra ise kullanımda zorluk yaşanabilir."Bebeğin saçları çıkınca anne adayının midesinde yanma olur" bilgiside dooğru değildir. Mide yanması (reflü) hamileliğin her döneminde görülebilir ve bebeğin saçlarıyla ilgisi yoktur. Acılıekşili gıdalardan kaçınmak, yatmadan önce yemek yememek ve yastığı yükseltmek şikayetleri azaltır. ‘Hormonal değişim sadece anne adayında olur'da yanlış. Hamilelikte hormonal değişim baba adayını da etkiler. Baba adaylarında da kilo artışı, duygu değişimleri ve stres görülebilir. Genellikle baba adayları, eşlerinden daha fazla kilo alabilmektedir" şeklinde konuştu.

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Hamileliğin dikkat dağınıklığı ve motivasyonda düşüklüğe neden olduğu bilgisinin de bir başka yanlış olduğunun altını çizen Uğurlu, "Hormonal etkilere bağlı geçici dikkat dağınıklığı ve yorgunluk olabilir. Ancak iş hayatına devam etmek ve öz bakımını ihmal etmemek, anne adayının kendisini daha dinamik hissetmesini sağlar. "Hamilelikte saç boyası ve makyaj yapılamaz"da yanlış. Anne adayları kendilerini iyi hissedecekleri şekilde makyaj yapabilir ve fön çektirebilir. 4. aydan sonra organik saç boyası ile boyama yapılabilir. Boya kısa süreli tutulmalı ve bol su ile yıkanmalıdır. Ayrıca gebeliğin ikinci yarısından itibaren gerekli diş tedavileri ve müdahaleler güvenle yapılabilir" dedi.