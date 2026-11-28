"Beşiktaş ile İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva arasında Gürcistan'ın Batum şehrinde oynanan maçta, Gürcistan polisi, Filistin bayrağı açan taraftarlara müdahale ederek biber gazı kullanmış ve taraftarlara şiddet uygulamıştır. Yaşanan olayların ardından deniz altında Türkiye, Filistin ve Beşiktaş bayraklarını açarak tepkimizi göstermek istedik."

Beşiktaş ile Hapoel Beer-Sheva arasında oynanan maçta Filistin bayrağı açan taraftarlara yönelik polis müdahalesine tepki gösteren Başkan, şunları kaydetti:

Kızılkule önüne gelen dalgıçlar, özel giysilerini giyindikten sonra ellerinde Türk, Filistin ve Beşiktaş bayraklarıyla suya girdi. Dalgıçlar, su üstünde ve yaklaşık 15 metre derinlikte bayrak açtı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde dalgıçlar, tarihi Kızılkule önünde dalış yaparak Gürcistan'da Beşiktaş taraftarlarına yönelik müdahaleyi ve İsrail'in Gazze'ye saldırılarını su altında bayrak açarak protesto etti.

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