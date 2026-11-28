Antalya’nın Aksu, Kaş ve Alanya ilçelerinde jandarma ekiplerince son 10 günde düzenlenen kaçak tütün operasyonlarında çok sayıda kaçak sigara, elektronik sigara, nargile tütünü ve tütün mamulü ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak tütün ve tütün mamullerinin ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda son 10 gün içerisinde Antalya, Kaş ve Alanya Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda Aksu, Kaş ve Alanya ilçelerinde operasyonlar gerçekleştirildi. İş yerlerinde ve araçlarda yapılan aramalarda 670 paket kaçak sigara, 107 adet kaçak elektronik sigara, 90 adet elektronik sigara ısıtıcısı, 408 paket ısıtılmış tütün, 210 paket kaçak nargile tütünü, 280 kilogram açık kıyılmış tütün, 48 kilogram nargile tütünü, 13 kilogram paketler halinde kaçak ve bandrolsüz tütün, 218 adet bandrolsüz puro ile 16 bin 920 adet içi kıyılmış tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.

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Operasyonlarda ele geçirilen kaçak tütün ve tütün mamulleriyle ilgili adli tahkikat başlatıldığı bildirildi.