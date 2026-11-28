Türkiye Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) tarafından Antalya'da düzenlenen 7. Yumurta Zirvesi kapsamında "Her yönüyle yumurta" başlıklı oturum gerçekleştirildi.

Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde yapılan zirve, çeşitli oturumlarla ikinci gününde de devam etti.

Taner Öztürk'ün moderatörlüğünde gerçekleştirilen oturumda, tüketici ve üretici açısından yumurtanın yeri ve önemi ele alındı.

Oturumda konuşan Tarım ve Orman Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Arz Güvenliği Daire Başkanı Salih Sınıkçı, üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak ve güvenilir gıda üretimini artırmak amacıyla çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

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Türkiye'de yumurta üretiminin artırılmasına yönelik önemli çalışmalar yaptıklarını aktaran Sınıkçı, geçen yıla göre bu yıl yumurta üretiminin yüzde 20 arttığını bildirdi.

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Tarım Ürünleri Daire Başkanı Halis Kaya, Bakanlığın üreticilere sağladığı desteklere ilişkin bilgi verdi.

Türkiye'nin iç tüketim ihtiyacının üzerinde yumurta ürettiğini ve ihtiyaç fazlası üretimin ihraç edildiğini belirten Kaya, ülkenin yumurta ihracatında önemli aktörlerden biri olduğunu ifade etti.

YUM-BİR Başkanı İbrahim Afyon, yumurtanın önemli bir besin kaynağı olduğunu, Türkiye'de üretilen bütün yumurtaların kaliteli olduğunu söyledi.

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Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanvekili İbrahim Güllü, tüketicinin haklarını korurken ve kamuoyunu bilgilendirirken konunun gerçek boyutlarını ele aldıklarını belirtti.

Bazı tüketicilerin önceliğinin sağlık, bazılarının ise fiyatının uygun olması yönünde olduğunu dile getiren Güllü, üreticinin de tüketicinin de mağdur olmayacağı şekilde yumurtanın ulaşımının kolay olmasını temenni etti.

Anadolu Ajansı Tarım Haberleri Müdür Yardımcısı Mustafa Çalkaya ise haber çalışmalarında yalnızca üreticiyi değil, tüketiciyi de dikkate aldıklarını anlattı.

Yumurtaların üzerindeki farklı numaraların tüketicilerin kafasını karıştırabildiğine dikkati çeken Çalkaya, sektör temsilcilerinin tüketicileri doğru bilgilendirmesi gerektiğini kaydetti.

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Sektörel medya temsilcisi Barış Kolgu da sektörün mevcut durumu ve konumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.