Uzunoluk Mahallesi'ndeki iş yerinde dün gece Bekir Deniz göğsünden bıçaklandı. Korkuteli Devlet Hastanesi'ne götürülen Bekir Deniz, ilk ifadesinde, kendisini ağabeyi A.D.'nin bıçakladığını öne sürdü. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, A.D.'yi gözaltına aldı. Bekir Deniz, müdahalenin ardından sevk edildiği Antalya'daki hastanede kurtarılamadı.

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde göğsünden bıçaklanmış halde getirildiği hastanede kendisini ağabeyinin yaraladığını söyleyen Bekir Deniz (26), hayatını kaybetti. Deniz’in ağabeyi A.D., polis tarafından gözaltına alındı.

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