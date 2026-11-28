Antalya'nın Korkuteli ilçesinde iki kardeş arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıktığı ileri sürülen bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden gencin, ölmeden önce kendisini bıçaklayan kişinin ağabeyi olduğunu söylemesi üzerine olayın şüphelisi ağabey gözaltına alındı.

Olay, gece 02.30 sıralarında Uzunoluk Mahallesi'ndeki Galericiler Sitesi yanında bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Korkuteli Devlet Hastanesinde göğsünden bıçaklanan bir kişi bildirimi yapılması üzerine ekipler hastaneye sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan Bekir Deniz (26), ilk ifadesinde ağabeyi A. D. (35) tarafından bıçaklandığını söyledi. Bunun üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

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Olayın şüphelisi A. D., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınırken ağır yaralanan Bekir Deniz, buradaki ilk müdahalenin ardından hayati tehlike kaydıyla Antalya Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Bekir Deniz, tedavi gördüğü hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, olay anında iki kardeş arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktığı ileri sürüldü.