MATSO ve Manavgat Muz Üreticileri Birliği Başkanı Önem Gök’ün öncülüğünde Manavgat’ta bir araya gelen Antalya ve Mersin’den üretici temsilcileri, yerli muz üreticilerinin haklarını korumak için ortak hareket etme kararı aldı. Toplantıda yerli muzda fiyat politikası, üreticilerin yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) ve Manavgat Muz Üreticileri Birliği Başkanı Önem Gök, Antalya ve Mersin’den birlik, dernek ve kooperatif temsilcileriyle MATSO hizmet binasında bir araya geldi. Toplantıya Anamur Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Sarı, Akdeniz Muz Üreticileri Kooperatifi Başkanı Fuat Tekin Turhan, Anamur Muz Üreticileri Birliği Başkan Yardımcısı Salim Erdem ve Anamur Muz ve Çilek Üreticileri Derneği Başkanı Ali Ufuk Yılmaz katıldı. Anamur Muz Üreticileri Birliği Başkanı Hasan Çatkaya da toplantıya telekonferansla katıldı.

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Antalya ve Mersin’den üretici temsilcileri, yerli muz üreticilerinin haklarını korumak için ortak hareket etme kararı aldı. Temsilciler, üreticilerin taleplerini ve çözüm önerilerini ilgili kurumlara ileterek süreci birlikte takip edecek. Toplantıda yerli muz fiyatları, artan girdi maliyetleri, ithalatın iç piyasaya etkileri ve gümrük denetimleri ele alındı. Yerli muzun raflarda daha fazla yer bulması için girişimde bulunulması kararlaştırıldı.

"Üreticimizin hakkını korumak için dayanışmamızı sürdüreceğiz"

MATSO ve Manavgat Muz Üreticileri Birliği Başkanı Önem Gök, yaptığı açıklamada, Antalya ve Mersin’deki üretici örgütlerinin yerli muz üreticilerinin haklarını korumak için ortak hareket etme kararı aldığını belirterek, "Üreticimizin hakkına ve emeğine hep birlikte sahip çıkacağız." dedi. Üreticilerin taleplerini ve çözüm önerilerini ilgili kurumlara ileteceklerini kaydeden Gök, çözüm sürecini de diğer üretici örgütleriyle birlikte takip edeceklerini söyledi. Gök, toplantıya katılan birlik, dernek ve kooperatif temsilcilerine teşekkür etti.

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Girdi maliyetlerinin düşürülmesi çağrısı

Muz üretiminin girdi maliyetinin yüksek olduğu belirten Gök, enerji, gübre ve sulama gibi giderlerindeki artışın üreticinin yükünü ağırlaştırdığını söyledi. Üreticinin emeğinin karşılığını alabilmesi için girdi maliyetlerinin düşürülmesi gerektiğini vurguladı.

Piyasa ve gümrük denetimleri vurgusu

Yerli üretim artarken muz ithalatının da yükselmesini kabul edilemez bulduklarını belirten Gök, Türkiye’nin iç talebi karşılayacak üretim kapasitesine sahip olduğunu söyledi. Gök, artan maliyetler ve ithalat baskısıyla karşı karşıya kalan üreticinin rekabet gücünü korumak için piyasa ve gümrük denetimlerinin sürdürülmesini istedi.