Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl 26'ncısı düzenlenen Uluslararası Antalya Piyano Festivali, dünyaca ünlü piyanist Anna Malikova'nın konseriyle başladı. Açılış konserinde romantik dönemin iki büyük bestecisi Chopin ve Schumann'ın eserlerini seslendiren Malikova, Antalyalı müzikseverlere klasik müzik ziyafeti sundu.

Antalya'nın kültür ve sanat yaşamında önemli bir yere sahip olan Uluslararası Antalya Piyano Festivali, 26'ncı kez sanatseverlerle buluştu. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve 13 Aralık'a kadar devam edecek festivalin açılış konseri, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda gerçekleştirildi. Uluslararası klasik müzik dünyasının saygın isimlerinden Anna Malikova'nın sahne aldığı açılış konserinin biletleri, konser öncesinde tükendi.

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Romantizmin iki yüzü Antalya'da buluştu

"Romantizmin İki Yüzü: Chopin & Schumann" başlıklı konseriyle festivalin açılışını yapan Anna Malikova, romantik dönemin piyano repertuvarında önemli bir yere sahip olan iki bestecinin eserlerini Antalyalı müzikseverlerle buluşturdu. Chopin'in lirik anlatımını ve Schumann'ın zengin müzikal dünyasını aynı sahneye taşıyan sanatçı, festivalin ilk gecesinde klasik müziğin romantik dönemine uzanan bir müzikal yolculuk sundu. Antalyalıların alkış yağmuruna tuttuğu konserin sonunda Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcı Dr. Çiğdem Hacıoğlu tarafından, sanatçıya plaket ve çiçek takdim edildi.

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Çeyrek asrı aşan geçmişiyle Antalya'nın sanat yaşamına katkı sunan festival, bu yıl da dünyaca ünlü sanatçıları ve genç yetenekleri aynı sahnede buluşturacak. Solo piyano resitallerinden oda müziğine, genç piyanistlerin performanslarından senfoni orkestrası eşliğindeki konserlere kadar uzanan zengin programıyla festival, 13 Aralık'a kadar müzikseverleri ağırlamaya devam edecek. Festival kapsamında 28 Kasım'da Duo Fidelis, 29 Kasım'da ise Fransız piyanist Hugues Leclre sanatseverlerle buluşacak.