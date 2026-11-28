Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmasına ilişkin, "Soruşturmanın büyük oranda tamamlanma aşamasına geldiğini görüyoruz. İnşallah kısa sürede de iddianame aşamasına başlanacağını öngörüyoruz." dedi.

Gürlek, ATGV Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde düzenlenen Yargı Teşkilatı Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin her alanda güçlendiği bu dönemde adalet teşkilatını da hak ettiği seviyeye ulaştırmayı amaçladıklarını söyledi.

"Adaletin Yüzyılı" vizyonu kapsamında, milletin adalet ihtiyacını karşılayan sistemi çağın gerekliliklerine uygun, modern ve etkin bir yapıya kavuşturmayı hedeflediklerini belirten Gürlek, son 24 yılda temel mevzuatın büyük ölçüde yenilendiğini ifade etti.

REKLAM

Vatandaşların hak arama yollarının genişletildiğini, yargı teşkilatının insan kaynağının güçlendirildiğini, adliyelerin fiziki ve teknolojik imkanlarının geliştirildiğini aktaran Gürlek, hedeflerinin hukukun üstünlüğünü esas alan, uyuşmazlıkları makul sürede çözen ve vatandaşa güven veren bir adalet sistemi oluşturmak olduğunu kaydetti.

Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında yapılan düzenlemelere değinen Gürlek, 11. ve 12. Yargı Paketleri'yle hayata geçirilen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

- Hukukun üstünlüğünden taviz vermeden reform irademizi kararlılıkla sürdüreceğiz

Gürlek, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde belirlenen hedefleri hayata geçirmeye devam ettiklerini belirterek, "Hukukun üstünlüğünden taviz vermeden, gecikmeyen ve güven veren bir adalet sistemi için reform irademizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Çünkü bizim için reform, tamamlanan bir süreç değil, adaleti her gün daha ileriye taşıma sorumluluğudur." diye konuştu.

REKLAM

Kamu konutu sayısının 2002'de 3 bin 929 iken bugün 15 bin 792'ye ulaştığını bildiren Gürlek, yeni yapım ihaleleri ve alımlarla iki yılın sonunda teşkilatın konut ihtiyacını büyük ölçüde karşılamayı hedeflediklerini dile getirdi.

Cumhuriyet başsavcılıkları, ilk derece mahkemeleri ve istinaf mahkemelerinde toplam 11 milyon 617 bin 535 derdest dosya bulunduğunu aktaran Gürlek, yargı teşkilatının önemli bir iş yüküyle karşı karşıya olduğuna dikkati çekti.

Hakim ve savcı sayısının 2002'de 9 bin 349 iken yüzde 184,6 artışla 26 bin 606'ya yükseldiğini kaydeden Gürlek, belirli dava türlerinin yoğunlaştığı bölgelerde ihtisas mahkemelerinin sayısını artırdıklarını ifade etti.

REKLAM

Bu sayede söz konusu davaların ilgili alanlarda tecrübe kazanmış mahkemelerce daha kısa sürede ve isabetli biçimde sonuçlandırılmasını amaçladıklarını belirten Gürlek, Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin hukuk dairelerinde hedef sürelerin belirlenmesine yönelik pilot çalışmanın başlatıldığını bildirdi.

Gürlek, gelecek dönemde uygulamanın aynı mahkemenin ceza daireleri ile idari yargının istinaf aşamasında da hayata geçirileceğini kaydetti.

Ön inceleme günü geldiğinde dosyanın duruşmaya hazır olmasını istediklerini belirten Gürlek, tensip zaptında belirtilen işlemlerin ön inceleme duruşmasından önce eksiksiz yerine getirilmesini sağlayacak yönetmelik değişikliği üzerinde çalıştıklarını anlattı.

REKLAM

Boşanma davalarının eşleri ve özellikle çocukları doğrudan etkilediğine işaret eden Gürlek, boşanma hukukunda uygulamada yaşanan aksaklıkları ve davaların mali sonuçlarını ele aldıklarını, tarafların haklarını ve çocuğun üstün yararını gözeten bir yargılama usulü üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

- Terörsüz Türkiye hedefi

Yeni Avukatlık Kanunu hazırlıklarının sürdüğünü aktaran Gürlek, savunma makamının mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmayı ve adli süreçlere etkin katılımını sağlamayı önemsediklerini vurguladı.

Hakim ve cumhuriyet savcılarından yazı işleri müdürlerine, zabıt katiplerinden güvenlik görevlilerine kadar tüm yargı çalışanlarından vatandaşlar ve avukatlarla ilişkilerinde nezaket ve mesleki hassasiyet göstermelerini isteyen Gürlek, Terörsüz Türkiye hedefinin terör sorununun kalıcı olarak gündemden çıkarılması ve milli birlik ile kardeşliğin güçlendirilmesi açısından önem taşıdığını kaydetti.

REKLAM

Gürlek, Adalet Bakanlığının ilgili heyet ve komisyon çalışmalarına katıldığını, sürecin gerektirdiği hukuki, idari ve teknik hazırlıkları diğer kurumlarla koordinasyon içinde yürüttüğünü, yapılacak hukuki düzenlemelerin uygulamadaki karşılığını yakından takip edeceklerini bildirdi.

Bakan Gürlek, gündemdeki fon soruşturmasına ilişkin ise şöyle konuştu:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız, örgütlü nitelikli dolandırıcılık, Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama iddialarını soruşturuyor. Bu konuda da geçen gün ortak bir basın toplantısı yaptık. Soruşturmanın büyük oranda tamamlanma aşamasına geldiğini görüyoruz. İnşallah kısa sürede de iddianame aşamasına başlanacağını öngörüyoruz."

REKLAM

- "Sokak çeteleri ve yeni nesil suç örgütleri öncelikli meselelerimiz arasında"

Bakan Gürlek, büyükşehirlerde vatandaşların huzurunu tehdit eden sokak çeteleri ve yeni nesil suç örgütlerinin öncelikli meseleleri arasında yer aldığını söyledi.

Dijital mecralarda örgütlenen, uyuşturucu ve yasa dışı bahisten beslenen, çocukları sosyal medya üzerinden suça sürüklemeye çalışan yapılarla mücadeleye devam edeceklerini belirten Gürlek, şunları kaydetti:

"Bu mücadelede yalnızca suçu işleyen kişilerin değil, örgütsel bağlantıların ve suçun finansal kaynaklarının da ortaya çıkarılması büyük önem taşımaktadır. Özellikle çocuklarımızı kendi kirli hesaplarının bir aracı haline getiren suç örgütlerine karşı mevzuatımızın bütün imkanlarını hukuk içerisinde etkin biçimde kullanmaktan geri durmayalım."

REKLAM

Yerel yönetimlerdeki yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarının da kamu vicdanını yakından ilgilendirdiğini ifade eden Gürlek, şöyle devam etti:

"Kamu ihalelerinden imar uygulamalarına, belediye iştiraklerinden kamu kaynaklarının kullanımına kadar her alanda milletimizin hakkını korumak durumundayız. Milletimizin hizmet için tevdi ettiği yetkilerin şahsi veya örgütsel menfaat sağlamak amacıyla hukuka aykırı şekilde kullanılmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Seçilmiş veya atanmış olmak hiç kimseye hukuk karşısında imtiyaz tanımaz. Aynı şekilde hiçbir kimse taşıdığı sıfat veya siyasi aidiyeti sebebiyle suçlu kabul edilemez. Bu tür soruşturmalarda temel dayanağımız kanunlarımız ve somut deliller, amacımız ise maddi gerçeğin ortaya çıkarılması olmalıdır."

REKLAM

Sosyal medyada soruşturma veya davalar hakkında verilen hükümlerin yargı üzerinde baskıya dönüşmesine izin vermeyeceklerini belirten Gürlek, "Kimin suçlu olduğuna, delilleri inceleyen bağımsız ve tarafsız mahkemeler karar verir." dedi.