Altınkaya Mahallesi’nde yaşayan Hapa Dönek’in uzun süredir baktığı ineği öldü. Dönek’in, geçimini sağladığı ineğinin ölümü üzerine ağlayarak ağıt yaktığı anlar, sanal medyada paylaşıldı. Görüntüler üzerine Afyonkarahisar’dan Hapa Dönek’e ulaşan bir kişi, en kısa sürede kendisine bir inek hediye edeceğini bildirdi.

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