Antalya'da Hastavuk ve Lohmann Breeders'ın ana sponsorluğunda düzenlenen 7. Yumurta Zirvesi'nde iki şirket arasındaki 40 yıla yaklaşan iş birliği ve yumurta üretiminde verimliliğin artırılmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi. Yumurtanın sağlıklı ve ekonomik bir protein kaynağı olmasının yanı sıra çevresel avantajlarına da dikkat çeken Hastavuk Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Sezer, "Dünyada yumurta tüketimi artacaktır" derken, Lohmann Breeders Araştırma ve Geliştirme Direktörü ve Baş Genetik Uzmanı Dr. Matthias Schmutz, "En önemli genetik ıslah hedeflerimizden biri, üretim döngüsünün uzatılması" dedi.

REKLAM

Türkiye Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUMBİR) tarafından Antalya'da düzenlenen 7. Yumurta Zirvesi, sektörün ulusal ve uluslararası temsilcilerini bir araya getirdi. Zirvenin ana sponsorluğunu üstlenen Hastavuk, etkinlikte stantıyla da yer aldı. Zirve kapsamında açıklamalarda bulunan Hastavuk ve Lohmann Breeders yetkilileri, 40 yıla yaklaşan iş birliklerini ve yumurta sektörünün geleceğini değerlendirdi. Açıklamalarda Türkiye'nin ihracat potansiyeli, yumurta üretiminin çevresel avantajları, genetik ıslah çalışmaları ve üretimde verimliliğin artırılması konuları ele alındı.

Hastavuk Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Müjdat Sezer, Türkiye'de yumurta tavukçuluğunun hızlı bir gelişim gösterdiğini ve bu gelişimin süreceğini söyledi. Yumurta Zirvesi'nin sektörün en büyük organizasyonlarından biri olduğunu ifade eden Sezer, Hastavuk ve Lohmann olarak bu yıl etkinliğin ana sponsorluğunu üstlendiklerini kaydetti.

REKLAM

"Dünyada yumurta tüketimi artacaktır"

Yumurtanın insan beslenmesindeki önemine dikkat çeken ve Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nı (COP31) hatırlatan Sezer, "Yumurta şu anda dünyada en çok ilgi gören gıdalardan bir tanesi. Özellikle protein olarak bütün dünyada büyük önem kazandı. Bunun birkaç gerekçesi var. Öncelikle en sağlıklı proteinlerden bir tanesi. İkincisi, her gelir seviyesinden insanın kolaylıkla satın alıp tüketebileceği ekonomik bir ürün. Ancak üçüncü ve çok önemli bir avantajı daha var. Yumurta, bütün hayvansal proteinler içerisinde en az su tüketilerek ve en az karbondioksit salınımıyla üretilen ürün. Bu da dünyanın geleceği açısından hepimiz için çok önemli. Bütün bu avantajları nedeniyle dünyada yumurta tüketimi artacaktır" diye konuştu.

REKLAM

"Yumurta gerek ihracat gerekse iç tüketim açısından çok büyük potansiyel taşıyor"

Türkiye'nin coğrafi konumunun yumurta sektörü açısından önemli avantajlar sunduğunu belirten Sezer, "Türkiye zaten herkesin bildiği üzere bir merkez. Orta Doğu, Avrupa ve Afrika'nın ortasında bir ülke. Yumurta, gerek ihracat gerekse iç tüketim açısından çok büyük potansiyel taşıyan ve gelecek vadeden bir ürün. Dolayısıyla biz de yumurtaya gereken önemi veriyoruz. Hem şirketlerimiz açısından hem de Türk halkının ve dünya genelindeki insanların daha uygun fiyatlı protein tüketebilmesi için neler yapabileceğimizi burada daha detaylı tartışıyoruz" ifadelerini kullandı.

REKLAM

"İş birliğimizde 40 yıla ulaşmak üzereyiz"

Lohmann Breeders Afrika ve Orta Doğu Bölge Ticari ve Teknik Müdürü Mohammed Chairi ise şirket bünyesinde 20 yıldır görev yaptığını belirtti. YUMBİR tarafından düzenlenen zirvenin ana sponsorları arasında yer almaktan gurur duyduklarını ifade eden Chairi, Hastavuk ile uzun yıllardır devam eden iş birliklerine dikkat çekti. Chairi, "Hastavuk ile aramızda güçlü bir bağlılık var. Sanırım başarılı iş birliğimizde 40 yıla ulaşmak üzereyiz. Hastavuk, Orta Doğu'daki en büyük müşterilerimizden biri olabilir. Dünya genelinde 120 müşteriyle çalışıyoruz. Hastavuk'un küresel ölçekte en büyük 10 müşterimiz arasında yer aldığını düşünüyorum" dedi.

REKLAM

"Distribütörümüzün başarılı çalışmaları sayesinde pazarda çok iyi bir konuma sahibiz"

Lohmann Breeders Araştırma ve Geliştirme Direktörü ve Baş Genetik Uzmanı Dr. Matthias Schmutz da şirketin genetik bölümünde 27 yıldır görev yaptığını belirterek Türkiye'nin yumurta ve damızlık sektöründeki önemine dikkat çekti. Schmutz, "Türkiye, dünya genelinde sektörümüz ve özellikle bizim gibi damızlık üretimi yapan şirketler açısından çok önemli bir ülke. Burada oldukça rekabetçi bir pazar var. Distribütörümüzün başarılı çalışmaları sayesinde pazarda çok iyi bir konuma sahibiz. İş ortağımız burada oldukça güçlü bir konumda. Biz de bir damızlık şirketi olarak tavuklarımızın performansını artırarak ve pazarın taleplerini karşılayarak bu gelişimi desteklemek istiyoruz" diye konuştu.

REKLAM

"En önemli genetik ıslah hedeflerimizden biri üretim döngüsünün uzatılması"

Genetik ıslah çalışmaları hakkında bilgi veren Schmutz, "En önemli genetik ıslah hedeflerimizden biri, üretim döngüsünün uzatılması. Benim görevim de ekonomik açıdan önem taşıyan özelliklerde genetik ilerleme sağlamak. Tavukların verimli üretim ömürlerinin giderek uzadığını görüyoruz. Bu da yumurta üreticilerinin daha iyi kazanç elde etmesini sağlıyor. Bunun yanı sıra yemden yararlanma verimliliği de çok önemli. Tavuklarımız yemi yumurtaya dönüştürme konusunda oldukça verimli" dedi.

Yumurta kalitesi ve tüketici taleplerine yönelik çalışmalara da değinen Schmutz, "Yumurta kabuğunun kalitesi ve yumurta kalitesi de önemli. Tüketicilerin beğendiği özellikler arasında kabuk dayanıklılığı ve kahverengi yumurtaların kabuk rengi bulunuyor. Birkaç yıldır pazarda bulunan yeni tavuklarımız ise krem renkli yumurta üretiyor ve Türkiye'deki krem renkli yumurta talebini karşılamaya yönelik. Genetik gelişim çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkiye'deki güçlü iş ortağımızla birlikte bu gelişimi sürdürmeyi büyük bir istekle bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

REKLAM

"Türkiye, dünya yumurta sektöründe çok önemli bir rol oynuyor"

Lohmann Breeders Teknik Pazarlama Müdürü Farhad Mozafar ise aynı zamanda Orta Doğu pazarlarından sorumlu olduğunu belirtti. YUMBİR'e zirvenin düzenlenmesi dolayısıyla teşekkür eden Mozafar, etkinliğin ana sponsorlarından ve uzun yıllardır iş ortakları olan Hastavuk'a da kendilerini her zaman evlerinde hissettirdiği için teşekkür etti. Türkiye'nin dünya yumurta sektöründeki konumuna dikkat çeken Mozafar, "Türkiye'nin dünya genelinde sektörde çok önemli bir rol oynadığı açıkça görülüyor. Bu tür etkinliklerin, Türkiye pazarının yalnızca ülke için değil, bölge açısından da ne kadar önemli olduğunu herkese gösterdiğini düşünüyorum. Türkiye'nin ihracat faaliyetleri ve dünya yumurta üretimindeki sıralaması da bu önemi ortaya koyuyor. Yalnızca Türkiye'de değil, bölgede ve dünya genelinde bu tür etkinliklerin daha fazla düzenlenmesini umuyoruz. Böylece herkes burada faaliyet gösteren güçlü sektörü ve yumurta üretimini daha yakından tanıyabilir. Biz de Lohmann Breeders olarak iş ortağımız Hastavuk ile birlikte elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.