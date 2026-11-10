İGA İstanbul Havalimanı'ndan 60 milyon avroluk su yatırımı

İGA İstanbul Havalimanı, Türkiye’de su kaynaklarının korunması alanında bugüne kadar hayata geçirilmiş en büyük projeler arasında yer alacak, 60 milyon avro tutarındaki "Ters Ozmoz Tesisi" yatırımının finansmanı için Yapı Kredi Leasing ile iş birliğine imza attı. İGA İstanbul Havalimanı’nın "İklim Destekçisi" olarak yer aldığı COP31’de imzalanan iş birliği kapsamında gerçekleştirilecek proje, havalimanının su ihtiyacını geri kazanılmış kaynaklardan karşılamayı hedefliyor.

Sürdürülebilirlik alanında küresel ölçekte örnek uygulamalara imza atan İGA İstanbul Havalimanı, Türkiye’de su kaynaklarının korunması alanında bugüne kadar hayata geçirilmiş en büyük projeler arasında yer alacak "Ters Ozmoz Tesisi" yatırımının finansmanı için Yapı Kredi Leasing ile iş birliğine gitti. Toplam 60 milyon avro yatırım tutarına sahip projenin Yapı Kredi Leasing tarafından sağlanacak finansmanına ilişkin imza töreni, İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen ve Yapı Kredi Leasing Genel Müdürü Fatih Torun’un katılımıyla, İGA’nın "İklim Destekçisi" olduğu Antalya’daki Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında düzenlendi.

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Deniz suyundan yılda 7 milyon metreküp üretim

İGA İstanbul Havalimanı’nın su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir su yönetimi hedefleri doğrultusunda hayata geçirilecek proje kapsamında, Karadeniz’den temin edilecek deniz suyu, ileri arıtma teknolojileri kullanılarak kullanma suyuna dönüştürülecek. Elde edilen su, İGA İstanbul Havalimanı sınırları içerisinde faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluşların kullanımına sunulacak. 2027 sonuna kadar tamamlanması hedeflenen yatırımla Havalimanı’nın şebeke suyuna bağımlılığının azaltılması ve su güvenliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor. İlk aşamada yıllık 7 milyon metreküp kullanma suyu üretim kapasitesine sahip olması planlanan tesisin kapasitesinin, ilerleyen dönemlerde 18 milyon metreküpe çıkarılması hedefleniyor. Kullanma suyu temini açısından Türkiye’nin en büyük denizden su temini projeleri arasında yer alması beklenen yatırım, doğal su kaynaklarının korunmasına katkı sağlamanın yanı sıra İGA İstanbul Havalimanı’nın iklim değişikliği ve su stresi kaynaklı risklere karşı operasyonel dayanıklılığını da artıracak.

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"Geleceğin sürdürülebilir mobilite ekosistemini inşa eden bir yaşam ve deneyim merkeziyiz"

İmza töreninde konuşan İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen projeyi değerlendirerek, "İGA İstanbul Havalimanı olarak bizler, sadece yılda 84 milyonun üzerinde yolcuya ev sahipliği yapan küresel bir aktarma merkezi değiliz; ‘Odağımız Dünya, Hedefimiz Gelecek’ vizyonumuz doğrultusunda geleceğin sürdürülebilir mobilite ekosistemini inşa eden bir yaşam ve deneyim merkeziyiz. Bu doğrultuda, insanı odağına alan ve benzersiz deneyimler yaşaması için hizmet sunan İGA İstanbul Havalimanı için sürdürülebilirlik bir sorumluluk, bir adanmışlık konusudur. O nedenle uzun vadeli stratejilerimizin tam kalbindedir" ifadelerini kullandı.

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"Bahçe sulama ihtiyacımızın tamamını da geri kazanılmış sudan karşıladık"

Su kaynaklarının önemine dikkat çeken Bilgen, "Vizyonumuzun en kritik bölümlerinden biri de su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir yönetimi. Su verimliliği alanındaki bütüncül yönetişim anlayışımız sayesinde İGA İstanbul Havalimanı olarak bugüne kadar; Türkiye’de TSE ISO 46001 Su Verimliliği Yönetim Sistemi Belgesi’ni ve Mavi Su Verimliliği Belgesi’ni alan ilk havalimanı olduk. CDP (Carbon Disclosure Project) Su Güvenliği Programı kapsamında 2025 yılında A skoru ile Liderlik seviyesine yükselerek, kararlılığımızı uluslararası alanda da tescilledik. Dijital izleme sistemlerimiz ve verimlilik hamlelerimizle yolcu başına düşen su tüketimimizi düşürdük. Kullandığımız suyun önemli bir kısmını geri dönüştürülmüş kaynaklardan sağladık. Bahçe sulama ihtiyacımızın tamamını da bu geri kazanılmış sudan karşıladık" diye konuştu.

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"Tesis kapasitemizi yıllık 18 milyon metreküpe kadar çıkaracağız"

Elde edilen başarılarla birlikte yeni hedeflere doğru yürümeyi sürdürdüklerini belirten Bilgen, "’Odağımız Dünya, Hedefimiz Gelecek’ anlayışımızın bir yansıması olarak, 2027 yılında tamamlanması hedeflenen projeyle havalimanımızın su ihtiyacını geri kazanılmış ve alternatif kaynaklardan karşılayarak şebeke ve tatlı su kullanımını sıfırlamayı hedefliyoruz. İşte bugün burada, bu büyük hedefimizin en stratejik adımı olan Denizden Su Temini Projesi’ni duyurmak üzere bir aradayız. Öncü ve örnek olmasını umduğumuz bu projeyle, Karadeniz’den temin edeceğimiz deniz suyunu en ileri ters ozmoz ve arıtma teknolojileriyle kullanma suyuna dönüştüreceğiz. Elde ettiğimiz bu kaliteli suyu, İGA İstanbul Havalimanı sınırları içinde faaliyet gösteren tüm kurum, kuruluş ve paydaşlarımızın hizmetine sunacağız. İlk aşamada yıllık 7 milyon metreküp kullanma suyu üreteceğiz. Ki bu kapasite, projemizi Türkiye’nin en büyük denizden su temini yatırımları arasına taşıyor. İlerleyen aşamalarda ise tesis kapasitemizi yıllık 18 milyon metreküpe kadar çıkaracağız. Denizden Su Temini Projemizin en büyük çevresel kazanımı; havalimanımızın tatlı su kaynaklarına olan bağımlılığını ortadan kaldırarak bölgedeki doğal su havzalarını ve yer altı kaynaklarını gelecek nesiller için koruma altına alması. Böylece iklim değişikliğinin getirdiği olası su stresi risklerine karşı operasyonel dayanıklılığımızı da en üst seviyeye çıkarıyoruz" açıklamalarına yer verdi.

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"Her alanda geleceğin havacılığını bugünden tasarlıyoruz"

Bu yatırımlardaki iş birliklerinin önemini vurgulayan Bilgen, "Böylesine büyük ölçekli ve yüksek teknoloji gerektiren çevresel yatırımları hayata geçirmek; sadece güçlü bir vizyon değil, aynı zamanda ortak bir sürdürülebilirlik inancına sahip iş birliklerini de gerektirir. İşte bu noktada, projeye verdikleri güçlü finansal destek ve çevresel vizyon ortaklığı için Yapı Kredi Leasing’e ve Sayın Fatih Torun’un şahsında tüm Yapı Kredi ailesine yürekten teşekkür ediyorum. Yapı Kredi Leasing ile imza attığımız bu stratejik anlaşma, yeşil finansmanın ve sürdürülebilir yatırımların reel sektöre sunduğu çarpan etkisini bir kez daha gözler önüne seriyor. Birlikte attığımız bu tarihi adımla yalnızca İGA İstanbul Havalimanı’nın su ihtiyacına çözüm üretmiyoruz; küresel havacılık sektörüne ve ülkemizin kaynak yönetimi anlayışına ilham verecek sürdürülebilir bir model sunuyoruz. İGA İstanbul Havalimanı olarak, "Odağımız Dünya, Hedefimiz Gelecek" diyerek; büyümeyi, dünyamızı koruyarak başarabileceğimize inanıyor; yenilenebilir enerjiden döngüsel su yönetimine kadar her alanda geleceğin havacılığını bugünden tasarlıyoruz" dedi.

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"İGA ile yaptığımız işlem hacmini 300 milyon eurolar seviyesine çıkarmaktayız"

Yapı Kredi Leasing Genel Müdürü Fatih Torun, İGA ile birlikteliklerini çok eskiye dayandığını ve bu bağlamda İstanbul Havalimanı'nın proje aşamasında iken inşaat faaliyetlerinin tamamlanmasında makine alımı için destek verdiklerini ifade ederek "2019'da yer hizmetleri için ekipman leasingi için toplamda 220 milyon euroluk finansman paketi sağlamıştık. Ülkemizin gözbebeği kuruluşlarının başında gelen havalimanın faaliyete geçtiği süreç içerisinde oluşturduğu katma değerli operatif işletmecilikle ilgili kısımda yer almaktan dolayı çok mutluyuz. Toplamda 64 milyon euroluk bu finans paketi ile bugüne kadar İGA ile yaptığımız işlem hacmini 300 milyon eurolar seviyesine çıkarmaktayız. Umuyorum ki bundan sonra da böyle katma değerli işlerde yine İGA ile bir arada oluruz" şeklinde konuştu.

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"Barajlara yağmur suyu ile sağlanan katkı ortalama 600 bin metreküp"

Denizden Su Temini Projesi'ne ayrı bir parantez açtığını söyleyen Torun, "Bugüne kadar deniz üzerinden yapılan en büyük arındırma işlemi. İstanbul barajlarına doğrudan yağmur suyu ile sağlanan katkı günde ortalama 600 bin metreküp. Yapılan yatırımlarla İGA aynı zamanda İstanbul'a yaklaşık 9 günlük yağmur hediye etmiş oluyor" dedi.

İGA, su verimliliğindeki öncü uygulamalarını yeni yatırımla güçlendiriyor

Su kaynaklarının verimli kullanımı ve geri kazanımına yönelik çalışmalarını sürdüren İGA İstanbul Havalimanı, tesisleri sayesinde su tüketiminin yüzde 42’sini geri kazanılmış kaynaklardan karşılıyor. Geri kazanılan su, peyzaj sulama ve soğutma sistemlerinde kullanılıyor.

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Türkiye’de TSE ISO 46001 Su Verimliliği Yönetim Sistemi Belgesi ve Mavi Su Verimliliği Belgesi almaya hak kazanan ilk havalimanı olan İGA İstanbul Havalimanı, CDP Su Güvenliği Programı kapsamında 2025 yılında A skoru elde ederek bu alandaki çalışmalarını uluslararası ölçekte de tescilledi.

Yeni yatırımla birlikte İGA İstanbul Havalimanı, su verimliliği alanında bugüne kadar hayata geçirdiği uygulamaları bir adım ileri taşıyarak havalimanının uzun vadeli su güvenliğini güçlendirmeyi ve tatlı su kaynaklarının korunmasına daha fazla katkı sağlamayı hedefliyor.