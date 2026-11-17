SÜLEYMAN ELÇİN - Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında oluşturulan Anadolu Hazineleri Bahçesi'nde, Hititlerden Türkiye Cumhuriyeti'ne uzanan medeniyet birikiminin doğayla uyumu ziyaretçilere gösteriliyor.

Yeşil Bölge'de Konya Büyükşehir Belediyesince oluşturulan bahçede Anadolu'nun binlerce yıllık kültürel birikimi ve tarihi mirası ile Hititlerden Friglere, Lidyalılardan Roma'ya, Bizans'tan Selçuklu'ya, Osmanlı'dan bugüne uzanan medeniyetlerin doğayla uyumu ve misafirperverliği ziyaretçilere anlatılıyor.

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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AA muhabirine, COP tarihine geçecek düzeyde önemli bir organizasyon yapıldığını söyledi.

Böyle bir organizasyonda Konya Büyükşehir Belediyesi olarak yer almaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Altay, Anadolu Hazineleri Bahçesi'ni Antalya'da katılımcılarla buluşturduklarını ifade etti.

- "Burası çok büyük bir medeniyet havzası"

Anadolu'nun birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını belirten Altay, "Bu topraklarda yaşayanlar, ecdadımız doğaya ve çevreye karşı çok bilinçli hareketlerde bulunmuşlar. Onu korumak için çok çaba sarf etmişler. Biz de COP'un kapsamına uygun olarak Anadolu Hazineleri Bahçesi'nde hem Anadolu topraklarındaki medeniyetlerin izlerini, onun doğayla ilişkilerini anlatacak temalardan oluşan figürler oluşturduk." diye konuştu.

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Osmanlı'nın, Selçuklu'nun çinilerini, kamelyasını, motiflerini ve çevre düzenlemesiyle birlikte doğaya gösterdikleri saygıyı misafirlere anlattıklarını ifade eden Altay, "Burası çok büyük bir medeniyet havzası. İnsanlık tarihinde hangi önemli medeniyet etkin olmuşsa, Anadolu'da çok önemli izler bırakmış ve insanlar da doğaya hep saygılı olmuşlar. COP da bunu anlatmak için büyük bir fırsat oluşturdu." ifadelerini kullandı.

Ziyaretçilerden Güneş Bakır, Anadolu'nun kültürel tarihini incelemek ve doğayla ilişkisini görmek amacıyla geldikleri bahçeyi çok beğendiklerini söyledi.

Recep Tunç Bakır da Aydın'dan gelen misafirleri ile bahçeyi gezdiklerini ve Anadolu tarihini gördükleri için mutlu olduklarını kaydetti.