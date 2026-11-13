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        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Kurum, COP31'deki Anka Kuşu alanını paylaştı

        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Kurum, COP31'deki Anka Kuşu alanını paylaştı

        COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından enkaz kalıntılarının geri dönüşümüyle oluşturulan COP31'deki Anka Kuşu alanına ilişkin paylaşımda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 16:51 Güncelleme:
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Kurum, COP31'deki Anka Kuşu alanını paylaştı

        COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından enkaz kalıntılarının geri dönüşümüyle oluşturulan COP31'deki Anka Kuşu alanına ilişkin paylaşımda bulundu.

        Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Enkazdan umuda, yıkımdan yeniden doğuşa... 6 Şubat depremlerinin ardından başlattığımız asrın inşa seferberliğinin çevreci ve yenilikçi yüzünü COP31 Anka Kuşu Pavilyonu'nda dünyaya tanıtıyoruz." ifadelerini kullandı.

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