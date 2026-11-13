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        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Küresel rüzgar enerjisi sektörü temiz enerji dönüşümünü hızlandırmak için ortak bildiri yayımladı

        Küresel rüzgar enerjisi sektörü, dünya genelinde rüzgar enerjisi santrallerinin geliştirilmesini ve inşasını hızlandırmak amacıyla ortak bildiri yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 17:00 Güncelleme:
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Küresel rüzgar enerjisi sektörü temiz enerji dönüşümünü hızlandırmak için ortak bildiri yayımladı

        Küresel rüzgar enerjisi sektörü, dünya genelinde rüzgar enerjisi santrallerinin geliştirilmesini ve inşasını hızlandırmak amacıyla ortak bildiri yayımladı.

        Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında yayımlanan, sektör ve hükümetler için yol haritası niteliği taşıyan bildiri, küresel hedefler doğrultusunda rüzgar enerjisinin büyümesini hızlandırmak amacıyla hazırlandı.

        Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi (GWEC) tarafından Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) işbirliğiyle hazırlanan "Geleceğe Güç Veren Küresel Rüzgar Enerjisi Bildirisi", gelecek 10 yılda rüzgar enerjisinin ölçeklendirilmesine yönelik kapsamlı bir yol haritası sunacak.

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        Bildiri, yeni yatırımlar için uygun koşulların oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla sektörün taahhütlerini ve hükümetlere yönelik politika önerilerini bir araya getiriyor.

        GWEC verilerine göre, dünya genelinde kurulu rüzgar enerjisi kapasitesi son 20 yılda 20 kattan fazla artarak 2025 sonu itibarıyla 1299 gigavata ulaştı.

        Sektör, geçen yıl 165 gigavatlık yeni kapasiteyi devreye aldı. Yalnızca bu kapasite bile yaklaşık 118 milyon hanenin elektrik ihtiyacının karşılanabileceği büyüklüğü ifade ediyor.

        Geleceğe Güç Veren Küresel Rüzgar Enerjisi Bildirisi, GWEC'in, küresel rüzgar enerjisi kapasitesinin 2029 yılına kadar 2 teravata, 2035'e kadar ise 3 teravata ulaşma yolunda olduğunu gösteren modellemelerini de içeriyor.

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        Bildiri, önde gelen rüzgar enerjisi proje geliştiricileri, üreticiler ve tedarik zincirinin farklı alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin yanı sıra Avrupa, Afrika, Amerika, Asya ve Pasifik bölgelerindeki ulusal ve bölgesel rüzgar enerjisi birliklerinin desteğiyle hazırlandı.

        Bildiri kapsamında, sektörün taahhütlerini ve hükümetlere yönelik önerileri içeren "Hızlandırılmış Gelişim için Beş Temel İlke" belirlendi.

        Buna göre bildiri, politika öngörülebilirliğinin sağlanması ve yatırımı mümkün kılan proje portföylerinin oluşturulması, bölgesel ekonomileri güçlendiren rüzgar enerjisi sanayilerinin oluşturulması, inovasyonun, standartların ve sürdürülebilir tedarik zincirlerinin geliştirilmesi, rüzgar enerjisinin enerji sistemi planlamasına daha güçlü entegre edilmesi ve denizüstü rüzgar enerjisinin tüm potansiyelinin açığa çıkarılması adımlarını kapsıyor.

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        - Yerel tedarik zincirlerini güçlendirme vurgusu

        Açıklamada değerlendirmesine yer verilen GWEC CEO'su Ben Backwell, "Temiz, güvenli ve uygun maliyetli bir enerji sistemine geçiş, rüzgar enerjisiyle başlıyor. Rüzgar enerjisini enerji sistemi planlamasının merkezine yerleştirerek, elektrifikasyonun giderek yaygınlaştığı bir ekonomide artan temiz, yerli ve uygun maliyetli enerji talebini karşılayabiliriz. Ülkelerin iklim hedeflerine ulaşmalarına, ekonomik büyümeyi desteklemelerine ve aileleri, toplumları ve işletmeleri gelecekte yaşanabilecek enerji krizlerine karşı korumalarına katkı sağlayabiliriz." ifadesini kullandı.

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        Yeni rüzgar enerjisi projelerinin hayata geçirilmesinde süreçlerin hızlandırılması gerektiğine dikkati çeken Backwell, şunları kaydetti:

        "Yeni rüzgar enerjisi projelerinin hızlandırılması konusunda ciddi adımlar atmamız gerektiği anlamına geliyor. Bildiriyle 10 yılda rüzgar enerjisi kapasitesini 3, hatta 4 katına çıkarabilecek bir yol haritası ortaya koyuyoruz. Ancak küresel ve ulusal hedeflere ulaşılması ve rüzgar enerjisinin hükümetlerin talep ettiği hızda büyümesi, yalnızca kamu ve özel sektörün birlikte çalışmasıyla mümkün olabilir. Bunun için öngörülebilir politikaların oluşturulması, gelecekteki talebe ilişkin daha net sinyaller verilmesi, rüzgar enerjisinin elektrik sistemine daha güçlü biçimde entegre edilmesi ve şebeke altyapısı, izin süreçleri, finansman ve tedarik zincirlerindeki sorunların çözülmesi gerekiyor."

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        TÜREB Başkanı İbrahim Erden de rüzgar enerjisinin enerji güvenliği, elektrifikasyon ve sanayinin rekabet gücü açısından stratejik önem taşıdığını vurgulayarak şunları ifade etti:

        "Rüzgar enerjisi, enerji arz güvenliğini güçlendirebilir, elektrifikasyonu destekleyebilir ve sanayimizin rekabet gücünü artırabilir. Türkiye'nin deneyimi, rüzgar enerjisinin geliştirilmesini güçlü bir üretim altyapısı ve uluslararası işbirlikleriyle bir araya getirmenin ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Bu bildiri aracılığıyla TÜREB ve GWEC olarak hükümetler, sektör temsilcileri ve finans kuruluşları arasında daha yakın işbirliği çağrısında bulunuyoruz. Amacımız, uygulamada karşılaşılan bu engelleri ortadan kaldırmak, yerel tedarik zincirlerini güçlendirmek ve toplumlara uygun maliyetli, temiz elektrik ile kalıcı ekonomik faydalar sağlamak."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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