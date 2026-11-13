COP31 kapsamında "Yeşil ve Geleceğin Şehirleri Projesi" imza töreni yapıldı ASAT Antalya'ya 105 milyon avroluk iki önemli yatırım kazandıracak Özdemir, "Hayata geçirilecek yatırımlar Antalya'ya önemli katkılar sağlayacak"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un başkanlığında COP31 kapsamında düzenlenen Yeşil ve Geleceğin Şehirleri (GFC) Projesi İmza Töreni'ne katıldı. Dünya Bankası finansmanı ve İller Bankası aracılığıyla hayata geçirilecek proje kapsamında, ASAT Genel Müdürlüğü Antalya'ya toplam 105 milyon avroluk iki önemli yatırım kazandıracak. Başkan Vekili Özdemir, "GFC Projesi kapsamında hayata geçirilecek yatırımların Antalya'nın çevresel sürdürülebilirliğine, su güvenliğine ve iklim değişikliğine karşı dayanıklılığına önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

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COP31 kapsamında Antalya'nın sürdürülebilir geleceği açısından büyük bir önem taşıyan Yeşil ve Geleceğin Şehirleri (Green and Future Cities GFC) Projesi kapsamında gerçekleştirilecek yatırımların imza töreni gerçekleştirildi. Dünya Bankası finansmanıyla ve İller Bankası Genel Müdürlüğü aracılığıyla hayata geçirilen GFC Projesi; başta Antalya ve Konya Büyükşehir Belediyeleri olmak üzere Türkiye'deki şehirlerin sürdürülebilir, düşük karbonlu ve iklim değişikliğine karşı dirençli bir yapıya kavuşmasını hedefleyen bir yatırım programı olarak öne çıkıyor. Proje kapsamında; içme suyu ve atıksu altyapısının geliştirilmesi, su kaynaklarının verimli kullanılması, enerji verimliliğinin artırılması, sürdürülebilir ulaşımın desteklenmesi ve kentsel altyapının iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı güçlendirilmesi amaçlanıyor.

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ASAT'tan Antalya için iki önemli proje

COP31 kapsamında düzenlenen Yeşil ve Geleceğin Şehirleri (GFC) Projesi İmza Töreni kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü de Antalya'ya 105 milyon avroluk iki önemli yatırım kazandıracak. Yapılacak çalışmalar kapsamında bilgi veren Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, "60 milyon avro planlanan bütçeye sahip Hurma Atıksu Arıtma Tesisi'nde Enerji Verimliliği ve Su Yeniden Kullanımının Artırılmasına Yönelik Entegre Sürdürülebilirlik Projesi ile atıksu arıtma süreçlerinde enerji verimliliğinin artırılması ve arıtılmış suyun yeniden kullanılması hedeflenmektedir. Böylece hem enerji tüketiminin ve işletme maliyetlerinin azaltılmasına hem de su kaynaklarımızın daha verimli kullanılmasına katkı sağlanacaktır. 45 milyon avro planlanan bütçeye sahip Döşemealtı İlçesi Atıksu Şebekesi İnşaatı Projesi ile de Döşemealtı ilçemizin atıksu toplama altyapısı geliştirilecek; çevrenin korunması, atıksu hizmetlerinin iyileştirilmesi ve kentsel altyapının güçlendirilmesi sağlanacaktır" dedi.

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Yatırımlar Antalya'nın geleceği açısından önemli

Başkan Vekili Özdemir, Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek yatırımların, yalnızca altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar olmadığını aynı zamanda Antalya'nın su güvenliğinin artırılması, doğal kaynaklarının korunması, enerji verimliliğinin sağlanması ve iklim değişikliğine uyum kapasitesinin güçlendirilmesi açısından da büyük önem arz ettiğini söyledi. Özdemir, bu yatırımların öneminin, Antalya'nın ev sahipliği yaptığı COP31 sürecinde daha da anlam kazandığını belirterek, "COP31 kapsamında öne çıkan iklim değişikliğiyle mücadele, iklim değişikliğine uyum ve iklim dirençli şehirlerin oluşturulması hedefleri, yerel yönetimlerin sorumluluklarını ve bu alandaki yatırımların önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. Bu anlayışla, GFC Projesi kapsamında hayata geçirilecek yatırımların Antalya'nın çevresel sürdürülebilirliğine, su güvenliğine ve iklim değişikliğine karşı dayanıklılığına önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Bu değerli iş birliğinin hayata geçirilmesinde emeği geçen Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, Dünya Bankasına, İller Bankasına, ilgili kurum ve kuruluşlarımıza, belediyemize ve tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyor; imzalanacak sözleşmelerin Antalya'mız ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

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COP31 kapsamında temaslarda bulundu

Başkan Vekili Özdemir, imza töreninin ardından COP31 alanında çeşitli temaslarda bulundu. Özdemir, COP31 kapsamında, Antalya Valisi Hulusi Şahin'in eşi, Mavi Akdeniz İnisiyatifi Proje Koordinatörü Ebru Şahin'in öncülüğünde, caretta carettalardan ilham alınarak tamamen geri dönüştürülmüş malzemelerle inşa edilen ve güneş enerjisiyle çalışacak şekilde tasarlanan Antalya Pavilyonu'nu ziyaret etti. Özdemir, COP31'deki diğer şehirlerin belediye stantlarını da ziyaret etti. Başkan Vekili Özdemir ayrıca Antalya Büyükşehir Belediyesi pavilyonunda gerçekleştirilen panellere katılım sağlayan birbirinden değerli konuşmacılarla bir araya gelerek sohbet etti.