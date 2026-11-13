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        Büyükşehir'in dekoratif çiçek kursunda kadınlar üreterek kazanacak ATASEM'de kadınlar hem öğreniyor hem üretiyor

        Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Atatürk Sanat Eğitim Merkezi (ATASEM), aşçılıktan terziliğe, kuaförlükten el sanatlarına kadar pek çok farklı branşta ücretsiz eğitim imkânı sunarken, kadınların hem üretime hem de sosyal hayata katılmalarına destek oluyor. ATASEM bünyesinde açılan dekoratif çiçek kursunda kadınlar, geri dönüşüm malzemelerini rengârenk dekoratif ürünlere dönüştürerek el becerilerini geliştiriyor. Kursiyerler, öğrendikleri becerileri kazanca dönüştürerek aile ekonomilerine katkı sağlamayı hedefliyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 16:13 Güncelleme:
        Büyükşehir'in dekoratif çiçek kursunda kadınlar üreterek kazanacak ATASEM'de kadınlar hem öğreniyor hem üretiyor

        Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Atatürk Sanat Eğitim Merkezi (ATASEM), aşçılıktan terziliğe, kuaförlükten el sanatlarına kadar pek çok farklı branşta ücretsiz eğitim imkânı sunarken, kadınların hem üretime hem de sosyal hayata katılmalarına destek oluyor. ATASEM bünyesinde açılan dekoratif çiçek kursunda kadınlar, geri dönüşüm malzemelerini rengârenk dekoratif ürünlere dönüştürerek el becerilerini geliştiriyor. Kursiyerler, öğrendikleri becerileri kazanca dönüştürerek aile ekonomilerine katkı sağlamayı hedefliyor.

        Antalya Büyükşehir Belediyesi, ATASEM kurslarıyla vatandaşlara ücretsiz meslek ve sanat eğitimi sunmayı sürdürüyor. Dekoratif çiçekçilik kursunda eğitim alan kadınlar, farklı malzemeler kullanarak el emeğiyle birbirinden renkli çiçekler hazırlıyor. Geri dönüşüm malzemelerinin de değerlendirildiği kursta, katılımcılar yeni üretim teknikleri öğrenirken kendilerini geliştirme fırsatı buluyor. Kursiyerler, öğrendikleri becerilerle ilerleyen dönemlerde kendi ürünlerini satarak gelir elde etmeyi amaçlıyor.

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        Göre dönüşüm malzemeleri sanata dönüşüyor

        ATASEM Dekoratif Çiçekçilik Kursu Eğitmeni Saliha Akkanat, kursiyerlerin hem yeni bir hobi edindiğini hem de mesleki becerilerini geliştirdiğini belirterek, "Öğrencilerimizle birlikte dolu dolu bir yıl geçireceğiz. En ucuz ilaç meşguliyettir. Kursiyerlerimiz buraya öncelikle zamanlarını değerlendirmek için geliyor ancak emeklerini bir ürüne dönüştürdüklerinde bu çok daha kıymetli hale geliyor. Bazıları bu işi hobi olarak görürken bazıları meslek edinmeyi hedefliyor. Kursumuzda geri dönüşüme de önem veriyoruz. Yaptığımız çiçeklerin büyük kısmında geri dönüşüm malzemelerini kullanarak onları yeniden değerlendiriyoruz" dedi.

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        Öğrendiklerini gelire dönüştürmeyi hedefliyorlar

        Dekoratif çiçekçilik kursuna katılan emekli okul öncesi öğretmeni Sonay, arkadaşlarının tavsiyesi üzerine kursa kayıt yaptırdığını belirterek, "EYaygın üzerinden kayıt oldum ve kısa sürede eğitimlere başladım. İlk amacım yeni bir hobi edinmek ve kendimi geliştirmekti. Çocuklarla çalıştığım için el becerim vardı ancak burada işin inceliklerini de öğreniyoruz. Teorik eğitimler de alıyoruz. Gelecekte öğrendiklerimizi ticarete dönüştürerek gelir elde edebiliriz. Kadınların evde oturmak yerine buraya gelerek hem sosyalleşmesi hem de yeni beceriler kazanması çok güzel" diye konuştu.

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        Ücretsiz eğitimler yeni iş fırsatlarının önünü açacak

        ATASEM aşçılık kursiyerlerinden Nisa Aytemir ise yeni beceriler kazanmak ve meslek edinmek amacıyla kursa katıldığını ifade ederek, "Buraya yeni şeyler öğrenmek, arkadaş edinmek, sosyalleşmek ve eğitim sonunda belge almak için geldim. Tanıdıklarımın da bu kurslara katılması, ücretsiz olması ve kadınlara yönelik eğitimler verilmesi ilgimi çekti. Kendimi geliştirerek ilerleyen dönemlerde özel sektörde iş imkânı bulmayı hedefliyorum. Böyle bir hizmet sunduğu için Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

        ATASEM'de kadınlar hem öğreniyor, hem sosyalleşiyor

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        ATASEM bünyesinde düzenlenen terzilik kursuna katılan Ebru Apatay da eğitimlerin kadınlar için önemli bir fırsat olduğunu belirterek, "Haftanın iki günü kursa geliyoruz. Hem eğleniyoruz hem de yeni bilgiler öğreniyoruz. Biz ev hanımları için güzel bir aktivite. Daha önce elbise ve bluz dikimini öğrendik, şimdi pantolon dikimini öğreniyoruz. Bazı arkadaşlarımız meslek edinmek, bazıları ise usta öğreticilik belgesi almak istiyor. Biz de ilerleyen dönemlerde kendimizi geliştirerek bu belgeyi almayı hedefliyoruz" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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